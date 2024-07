Najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie to nie tylko widowisko dla tych, którzy uwielbiają adrenalinę, rywalizację oraz występy gwiazd, ale także miejsce do znalezienia kandydatki, która mogłaby nosić tytuł najpiękniejszej. W sieci już huczy na temat pewnej olimpijki, która poza boiskiem znajduje czas na realizowanie się jako modelka.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek o tym, jak pomagał jej tata

Miss olimpiady z Niemiec. To znana sprinterka z milionami na Instagramie

Alica Schmidt ceniona jest za wiele osiągnięć sportowych. Ma na koncie między innymi srebrny medal na mistrzostwach Europy juniorów. Już wtedy mówiono o jej nieprzeciętnej urodzie. Sportsmenka zgromadziła na Instagramie 5,1 mln obserwatorów, którzy z zaciekawieniem śledzą jej kroki sportowe oraz kibicują karierze influencerki oraz modelki. Mierzy bowiem 175 cm. Schmidt uczestniczy w wielu sesjach zdjęciowych do projektów komercyjnych. Ma także doświadczenie jako modelka z prawdziwego zdarzenia. Mogliśmy zobaczyć ją podczas Milan Fashion Week w 2023 roku. Kadry z tego wydarzenia znajdziecie w galerii. Dumnie prezentowała na sobie kolekcję Hugo Bossa. Co z kolei dokładnie będzie robiła w Paryżu? Specjalizuje się w w biegu na 400 m, a podczas tegorocznych igrzysk zobaczymy ją w sztafecie.

Alica ?chmidt https://www.instagram.com/alicasmd/

Igrzyska olimpijskie zaczął komentować Babiarz. Niestety już ich nie dokończy

Piątkowy wieczór był w polskich mediach komentowany przez Przemysława Babiarza, który od lat realizuje się na tym stanowisku. Jego wypowiedź niestety przekreśliła szansę na kontynuowanie komentowania igrzysk. - Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - przekazał Babiarz na żywo. Telewizja Polska musiała zareagować. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - dowiedzieliśmy się od Działu Komunikacji Korporacyjnej TVP. Słuszny ruch?