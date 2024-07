Tomasz Karolak jest zadłużony? Ostro zareagował na medialne rewelacje

Tomasz Karolak to nie tylko popularny aktor, bez którego trudno wyobrazić sobie wiele polskich komedii, ale też właściciel prywatnego teatru IMKA. Karolak prowadzi tę instytucję od 2010 roku. W ostatnim czasie pojawiło się jednak wiele głosów, że teatr ma poważne problemy i jest zadłużony. Karolak wreszcie zabrał głos w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szapołowska chciałaby wrócić do teatru. Blokuje ją Englert

Teatr Karolaka ma poważne problemy? Właściciel budynku miał wypowiedzieć mu lokal

Na temat problemów teatru IMKA zaczęło być głośno, gdy portal ShowNews opublikował wypowiedzenie od właściciela budynku, w którym mieści się ta instytucja. Z treści wynika, że władze teatru zalegają właścicielowi ponad 300 tysięcy złotych z tytułu czynszu. "W imieniu Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe oświadczam, że rozwiązuję umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednocześnie wzywam do zapłaty zaległego czynszu i opłat w kwocie 324.677, 90 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego pisma" - czytamy. Pismo zostało wystawione z datą 12 lipca i zostało podpisane przez dyrektor Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe, Ewę Chmielewską. Teraz na treść tego pisma zareagował Tomasz Karolak.

Karolak zaprzecza doniesieniom o długach: Trzeba komuś dowalić

Tomasz Karolak postanowił odnieść się do medialnych doniesień na temat problemów teatru IMKA w rozmowie z "Super Expressem". Zapewnił, że nie są one zgodne z prawdą. Zapewnił też, że teatr nadal normalnie funkcjonuje i zaprosił do niego widzów. - To w ogóle jest nieprawda! Wie pani, jak to jest, trzeba komuś dowalić. Zajmują się już tym prawnicy tamtej strony, ja się w to nie mieszam. Teatr działa normalnie, zapraszamy - powiedział Tomasz Karolak. Aktor przesłał także pismo radcy prawnego, który reprezentuje Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe. "Działając jako pełnomocnik Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego, uprzejmie informuję, że Teatr Imka sp. z o.o. dysponuje Sceną Kocjana na podstawie ważnie zawartej umowy najmu, którą wykonuje należycie" - napisał radca prawny, Piotr Siłakiewicz.