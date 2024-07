16 lipca media obiegła szokująca informacja o śmierci syna Danuty Holeckiej. Pogrzeb Juliana odbył się 15 lipca 2024 roku. Prezenterka z oczywistych względów zniknęła z anteny TV Republika. Prezes stacji w rozmowie z reporterem Plotka Bartoszem Pańczykiem ujawnił, że jest szansa na szybki powrót prezenterki do pracy. - Czekamy i liczymy, że Danusia wróci do nas jak najszybciej. Jest na to szansa. Myślę, że szybko z nami będzie. Presji nie ma. Ma od nas 100 proc. wsparcia - powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Plotkiem. Zgodnie z jego zapowiedziami, prezenterka pogrążona w żałobie powróciła na antenę.

Danuta Holecka po tragicznej śmierci syna wróciła na wizję TV Republika

Ostatni raz przed tragicznymi wydarzeniami Danuta Holecka była na wizji 8 lipca. Dziennikarka pomimo trudnej sytuacji prywatnej 22 lipca poprowadziła wydanie serwisu informacyjnego "Dzisiaj" w Telewizji Republika. Zdecydowała się wystąpić cała na czarno, co wydaje się zrozumiałe, ze względu na żałobę. Więcej kadrów Danuty Holeckiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Do tej pory wieczorny program informacyjny w Telewizji Republika prowadzili Jacek Sobala i Danuta Holecka. Niedawno do tego grona dołączył Adrian Borecki. - W przyszłości będzie więcej prowadzących "Dzisiaj" o 19:00, bo się rozwijamy i też planujemy kolejne programy - mówił w rozmowie z Plotkiem Tomasz Sakiewicz.

Danuta Holecka może liczyć na wsparcie po śmierci syna

Kilka godzin po pogrzebie syna dziennikarki, na wizji zwrócił się do niej prowadzący serwis informacyjny "Dzisiaj" w TV Republika. "Proszę państwa, prawda jest taka, że niby robimy ten dziennik, ale myślami podobnie jak państwo jesteśmy z tobą Danusiu" - powiedział Jacek Sobala na koniec programu. Publiczne kondolencje złożył jej też Jacek Kurski. "Tak niedawno na jego weselu cieszyliśmy się z wami jego szczęściem i pięknym życiem przed nim. Tak trudno się z tym pogodzić. Przesyłamy ci wyrazy miłości i siły. Jesteśmy z tobą i najbliższymi. Jacek i Joanna Kurscy" - można było przeczytać. Podczas pogrzebu lekarza wyszło na jaw, że miał niebawem obchodzić rocznicę swojego ślubu. W sprawę śmierci syna dziennikarki zaangażowała się prokuratura. "Nie były wykonywane badania specjalistyczne w postaci sekcji. Uznaliśmy, że dotychczasowe leczenie zmarłego wskazywało na zgon z przyczyn naturalnych" - przekazał Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z "Faktem".