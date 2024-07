Aanvi Kamdar dała się poznać jako ekspertka od treści podróżniczych i prawdziwa pasjonatka poznawania nowych miejsc. Ostatnio odwiedziła wraz z grupą przyjaciół wodospad Kumbhe. Znajduje się on około 130 km od Bombaju. Według "The Economic Times" rozpoznawalna twórczyni treści internetowych kręciła wideo i właśnie wtedy znalazła się zbyt blisko krawędzi - straciła równowagę i na skutek poważnego upadku zmarła. Do tragicznego zajścia doszło we wtorek 16 lipca.

REKLAMA

Zobacz wideo Podejrzany o śmiertelne pobicie w rękach policji. Został schwytany

Influencerka upadła podczas kręcenia wideo. Nie udało się jej uratować

"Upadła na twardą, śliską skałę około 90 metrów w głąb doliny i początkowo nie można było jej zauważyć" – powiedział ratownik dziennikowi "The Economic Times". "Wysłano ją na noszach przymocowanych do lin do zjazdu. Sześciu ratowników zeszło ze wzgórza, a kolejnych 50 pomagało na szczycie pagórka". Mimo starań i naprawdę szybkiej reakcji Kamdar nie udało się uratować. Obrażenia wywołane upadkiem okazały się zbyt poważne. Ratownicy potrzebowali około sześciu godzin, aby wyciągnąć influencerkę z głębokiego wąwozu. Kamdar nie zginęła na miejscu zdarzenia. Początkowo reagowała i została podłączona do respiratora. Zmarła po przybyciu do szpitala rządowego Mangaon Taluka we wtorek po południu.

Fani opłakują Aanvi Kamdar. Zmarła w wieku 27 lat

Dzięki swojej miłości do podróży i dzieleniu się przydatnymi wskazówkami z internautami Aanvi Kamdar zgromadziła ponad 285 000 obserwujących na Instagramie. Po wiadomości o tragicznej śmierci kobiety wielu obserwatorów w komentarzach pod jej ostatnim postem złożyło hołd i zdobyło się na kilka ciepłych słów. "Nie mogę w to uwierzyć. To bardzo zasmucające. Nie mogłam spać przez całą noc. Była jedną z najmilszych osób, jakie znałam" - napisała inna influencerka Aakanksha Monga. "Proszę, skupmy się na modlitwie za jej duszę, aby spoczywała w pokoju i pamiętała radość i pozytywność, jaką wniosła do naszego życia (...). Pamiętajmy o jej uśmiechu i szczęściu, którym zarażała" - wyczytaliśmy w dalszej części opublikowanej wypowiedzi. Więcej zdjęć tragicznie zmarłej Kamdar znajduje się w galerii na górze strony.

Aanvi Kamdar Fot. instagram.com/@theglocaljournal