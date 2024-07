Co roku Polacy mają wybór w kwestii wakacji - mogą zostać w kraju i odpocząć w ojczyźnie lub wybrać się za granicę. Marianna Schreiber wybrała drugą opcję i postanowiła wyjaśnić, dlaczego postawiła na egzotyczny wypoczynek. Ma powody.

Marianna Schreiber psioczy na polskie morze. Wybrała tańszą opcję

Marianna Schreiber relacjonuje swoją codzienność w sieci, a zainteresowanych nie brakuje. Ponad 100 tysięcy osób obserwuje ją bowiem na Instagramie. Celebrytka postanowiła udać się na urlop, ale tym razem postawiła na egzotyczne wakacje. Wyjechała wraz z córką, a kierunkiem, jaki obrały, jest Egipt. Zawodniczka Clout MMA postanowiła odpowiedzieć, dlaczego nie zdecydowała się na odpoczynek nad Bałtykiem.

Niektórym to nigdy się nie dogodzi. Dlaczego poleciała do Egiptu na 50 stopni w cieniu, a nie nad polskie morze? Z prostej przyczyny. Gdy sprawdzałam wynajem domku nad morzem na siedem dni dla kilku osób, cena wyniosła pięć/sześć tysięcy złotych. A gdzie jedzenie i atrakcje oraz dojazd, a przede wszystkim, jaka pewność z pogodą? Tutaj mam siedem dni z przelotem, jedzeniem, atrakcjami za sześć i pół tysiąca złotych. Dlatego jestem tu. Ceny nad morzem są za wysokie - a zawsze nad polskie morze jeździłam. Uważam, że jeżeli się nic nie zmieni, coraz mniej ludzi będzie nad polskie morze wyjeżdżało

- napisała na InstaStories celebrytka, zwiastując upadek turystyki nad Bałtykiem. W naszej galerii na górze strony zobaczycie, jak Marianna spędza wakacje w Egipcie.

Marianna Schreiber ma radę dla Filipa Chajzera. "Tutaj kłamstwo ma krótkie nogi"

Kilka dni temu Filip Chajzer oświadczył, że stoczy walkę na gali freak fightowej, co spotkało się z różnym odbiorem. Jedną z osób, która postanowiła skomentować poczynania dziennikarza, był nie kto inny jak Marianna Schreiber, która jest już doświadczoną zawodniczką. Na dodatek ma już za sobą kilka konferencji przed walkami. Postanowiliśmy zapytać celebrytkę co sądzi o Filipie Chajzerze i jego obecności w Fame MMA. "Na pewno świat freak fightów nie jest dla każdego i to, czy się Filip Chajzer w nim odnajdzie, zależy od niego samego. Na pewno radziłabym mu nie udawać i po prostu być sobą ze wszystkimi wadami i zaletami. Tutaj kłamstwo ma krótkie nogi i daleko się na nim nie zajedzie" - stwierdziła. "Póki co widzę, że zupełnie nie odnajduje się w tym formacie. Niech się przygotuje sportowo. Ale niech pamięta też, że tam trzeba oddać dobre show" - dodała.