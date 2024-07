Piotr Kraśko obchodzi 11 lipca 53 urodziny. To zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy, którego od kilku lat możemy oglądać w wieczornym wydaniu "Faktów" TVN. Wcześniej przez ponad dwie dekady pracował dla Telewizji Polskiej. Prezenter jest doświadczony w swoim fachu. I choć jego kariera prężnie się rozwija, w życiu prywatnym niegdyś nieźle nawywijał. Gdy miał żonę, spotykał się z jej przyjaciółką. Role się odwróciły i dziś dziennikarz przyjaźni się z byłą żoną.

REKLAMA

Zobacz wideo Kajra i Sławomir szczerze o swoim związku. Opowiedzieli o miłości

Piotr Kraśko zakochał się w przyjaciółce swojej żony

W 2000 roku dziennikarz poślubił Dominikę Czwartosz. Media zainteresowały się ich relacją, a para nie protestowała i chętnie opowiadała o swojej miłości. "Przy Dominice polubiłem sprzątanie domu, robienie zakupów. Ba, nawet zmywanie i wynoszenie śmieci" - wyjawił Kraśko w rozmowie z "Vivą!". Żona dziennikarza poznała go ze swoją przyjaciółką - Karoliną Ferenstein. Panie połączyła silna relacja dzięki wspólnej pasji - jeździectwie. Czwartosz postanowiła zarazić swoim hobby również męża. Nie był to jednak z obecnego punktu widzenia dobry pomysł. Karolina została instruktorką jazdy konnej Piotra Kraśki i między nimi zaiskrzyło.

To uczucie rodziło się bardzo płynnie. Długo się tylko przyjaźniliśmy, dobrze rozumieliśmy, przyjemnie spędzało nam się wspólnie czas. Najpierw byliśmy parą uczeń-instruktor, potem przyjaciółmi, a potem przestaliśmy razem trenować. Wiem, że łączenie takich relacji nie zawsze się udaje

- wyjawiła w rozmowie z "Galą" Karolina Ferenstein-Kraśko.

Tak Dominika Czwartosz dowiedziała się o romansie męża. Do dziś łączy ich relacja

O tym, że Karolinę i Piotra łączy coś więcej, Czwartosz dowiedziała się zupełnym przypadkiem. Żona dziennikarza zadzwoniła do przyjaciółki, by złożyć jej życzenia, a w tle usłyszała głos swojego męża. Rok po tym wydarzeniu, dokładnie w 2004 roku, para była już po rozwodzie. Dziennikarz wziął ślub z Karoliną Ferenstein w 2008 roku. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. Kraśko wyznał, że do dziś była żona jest jego przyjaciółką.

Dominika wie, że może na mnie liczyć, a ja na nią. Często nawet pomaga mi przy załatwianiu różnych spraw. Sytuacja jest jasna, etap emocjonalny zamknięty. Moja była żona pozostanie moją przyjaciółką

- mówił w rozmowie z "Faktem" kilka lat temu. Dominika Czwartosz nie jest już osobą publiczną. Zdecydowała się zniknąć z mediów. Wciąż pasjonuje się jazdą konną i jak można wywnioskować z jej postów w social mediach, jest szczęśliwie zakochana. Jak widać, byli małżonkowie ułożyli sobie życie na nowo i udało im się nie prać publicznie brudów po rozstaniu. W naszej galerii na górze strony znajdziecie zdjęcia Kraśki z oboma żonami.