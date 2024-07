Veronica Merritt ma 39 lat i pochodzi z Nowego Jorku. Kobieta przekonuje, że zawsze marzyła o dużej rodzinie, co udało jej się zrealizować. Pierwsze dziecko urodziła, gdy miała 14 lat. W kolejnych latach 11 razy zachodziła w ciążę. Twierdzi, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w kwestii potomstwa, gdyż pragnie mieć 17 dzieci. Ogranicza ją jednak budżet. Samodzielna matka z tuzinem dzieci utrzymuje się ze świadczeń socjalnych. Sama nie pracuje, gdyż musi się zająć domem i pociechami. Z powodu licznego potomstwa mierzy się z hejtem.

Doczekała się 12 dzieci. Pierwsze urodziła, gdy sama nim była. Rodzina się o nią martwi

Veronica Merritt na TikToku relacjonuje codzienność wielodzietnej rodziny. Matka 12 pociech z powodu tak licznego potomstwa musi mierzyć się z przykrymi komentarzami, w których zarzucana jest jej rozwiązłość. Jak podkreśliła, w ciągu swojego życia współżyła z dwoma mężczyznami. Pierwszy z nich jest ojcem 10 dzieci. Relacja nie przetrwała, a tiktokerka związała się z przyjacielem, z którym doczekała się kolejnej dwójki pociech. I ten związek okazał się niewypałem, a Veronica została samodzielną mamą. Nie ukrywa, że czeka na idealnego mężczyznę, z którym będzie mogła spędzić resztę życia. Te nie należy jednak do najłatwiejszych, a mama tuzina dzieci ma na głowie sporo obowiązków.

Nie jest tajemnicą, że koszty utrzymania tak licznej rodziny muszą być ogromne. Kobieta nie pracuje zawodowo. W całości utrzymuje rodzinę ze świadczeń socjalnych i różnego rodzaju zapomóg. Jak ujawniła w jednym z filmików, na samo jedzenie wydaje 2,5 tys. dolarów miesięcznie (ok. 10 tys. zł), a na przygotowanie obiadu musi poświęcać około trzech godzin dziennie. Jej pociechy nie uczęszczają do publicznych szkół, uczą się w domu. Niedawno Veronica musiała zakupić stary autobus, gdyż każdy inny samochód był za mały, by pomieścić wszystkie jej dzieci.

Kiedyś potrafiłam nakarmić 12-osobową rodzinę za 500 dol. miesięcznie. Teraz potrzebuję od 2000 do 3000 dol. miesięcznie, aby wszyscy mogli zjeść ramen. Kiedyś było nas stać na wszystko, a teraz żyjemy na ramenie. Kiedyś o nic nie musiałam się martwić, gdy szłam do sklepu spożywczego

- wyznała Merritt w rozmowie z Daily Mail.

Matka tuzina dzieci opracowała sposób, by rozróżniać pociechy

Bliscy kobiety są przeciwni jej stylowi życia i nie potrafią zrozumieć, skąd wynika jej potrzeba posiadania tak licznego potomstwa. Veronica przekonuje, że ich rodzina niebawem ma znowu się powiększyć. Tym razem o nastoletniego chłopca, którego tiktokerka chce adoptować. Kobieta dla swojego licznego potomstwa opracowała specjalną metodę kodowania kolorami. Każde dziecko ma kupowane ubrania i dodatki w swoim ulubionym kolorze. "Oznaczam je kolorami, żeby się nie pogubić" - powiedziała w jednym z wywiadów. Dzięki temu kobiecie łatwiej jest odróżnić swoje pociechy. Co ciekawe, czworo z nich ma już od 18 do 24 lat. Veronica była w ciąży w tym samym czasie, co jej najstarsza córka i jest już babcią. Więcej zdjęć mamy z tuzinem dzieci znajdziecie w naszej galerii na górze strony.