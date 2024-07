Marina pokazała córkę. Tak spędzają czas. W tle bajeczna posiadłość

Marina i Wojciech Szczęsny niedawno poinformowali za pomocą Instagrama, że 3 lipca na świat przyszła ich druga pociecha - córka, która dostała na imię Noelia. "Noelia. Witaj na świecie nasza księżniczko" - napisała piosenkarka. Teraz gwiazda zdradziła, jak spędza pierwsze dni, od kiedy jej rodzina się powiększyła.

Marina pokazała córkę

Kiedy Marina była w pierwszej ciąży, bardzo dbała o swoją prywatność. Nie publikowała wielu zdjęć, na których chwaliła się ciążowymi krągłościami i nie bywała na imprezach branżowych. Długo nie pokazywała też wizerunku syna. Teraz jednak sporo się zmieniło. Marina i Wojtek Szczęsny chętnie pokazują w sieci zdjęcia, na których widać twarz Liama, a sama wokalistka zachwycała zdjęciami z czasu drugiej ciąży (zdecydowała się nawet na profesjonalne ciążowe sesje fotograficzne). Marina pochwaliła się też fotografią ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, w którym rodziła. Teraz z kolei na InstaStories zamieściła nagranie, na którym widać jej córkę. Mała Noelia została uchwycona w momencie, w którym spała otulona kocykiem w koszu Mojżesza. Młoda mama zabrała córkę na zewnątrz, by cieszyć się z nią piękną pogodą. W tle widać także, że Liam rozgrywa na podwórkowym boisku mecz piłki nożnej ze swoim znanym tatą. Całość wygląda niezwykle sielsko, zwłaszcza że nagranie zostało okraszone muzycznym podkładem - piosenką "Slipping Through My Fingers" Cole'a Swensena (kadry z nagrania znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

W tle bajeczna posiadłość

Na nagraniu widać, że Marina spędza czas z córką przy basenie. W tle widać też jedną z posiadłości Szczęsnych, a dokładnie ich dom, który jest otoczony lasem. Ten znajduje się na wsi, a Marina określa go mianem domu sezonowo-weekendowego. "Uwielbiam się tam regenerować i wyciszać. Bajka" - napisała jakiś czas temu na InsaStrories, kiedy jedna z obserwatorek zapytała ją o posiadłość. Wiele ujęć domu możecie znaleźć TUTAJ. Trzeba przyznać, że ten prezentuje się bajecznie.