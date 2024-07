Paweł Marchewka to przedsiębiorca i projektant gier komputerowych. Mężczyzna regularnie widnieje na listach najbogatszych Polaków. Biznesmen zorganizował huczne urodziny na Lazurowym Wybrzeżu w Palais Bulles, czyli Bańkowym Pałacu, willi projektanta Pierre’a Cardina, która jest dostępna do wynajęcia. Pierwszego dnia na scenie wystąpiła Nicole Scherzinger. W pewnym momencie do wokalistki dołączył syn Małgorzaty Rozenek. Wspólnie zaśpiewali piosenkę. Na imprezie pojawili się także m.in. Anna i Robert Lewandowscy oraz Krzysztof Piątek z żoną. Drugiego dnia atrakcji również nie brakowało.

Agnieszka Woźniak-Starak w towarzystwie Adama Bachledy-Curusia. Co to był za wieczór

Drugiego dnia urodzin Anna Lewandowska dołączyła na parkiecie do bębniarza i zaprezentowała swoje umiejętności taneczne w rytm piosenki "Shape of You". Na imprezie pojawiła się także Agnieszka Woźniak-Starak, która zamieściła w sieci obszerną relację. Prezenterka chętnie pozowała na zdjęciach w towarzystwie przedsiębiorcy Adama Bachledy-Curusia. Zaprezentowała się w złotej sukience, która z pewnością przykuwała uwagę. Kadry z urodzin Pawła Marchewki znajdziecie w galerii na górze strony. Z InstaStories Woźniak-Starak dowiadujemy się, że gwiazdą drugiego wieczoru był występ zespołu Black Eyed Peas. To jednak nie wszystko. Wystawne przyjęcie uświetniły także powietrzne akrobacje nad basenem.

Co wiemy o Pawle Marchewce? Ma wielki majątek

Paweł Marchewka to przedsiębiorca i projektant gier komputerowych. Biznesmen w liceum założył działającą do dziś firmę Techland. Na początku 2020 roku majątek Pawła Marchewki był szacowany na 3 mld złotych przez magazyn "Forbes". Zaledwie rok później ta kwota się podwoiła. W 2023 roku "Wprost" wycenił majątek Marchewki na 8,6 mld złotych. Tym samym znalazł się na piątym miejscu najbogatszych ludzie w Polsce. Biorąc pod uwagę te informacje, wcale nie dziwi nas to, że biznesmen wyprawił tak huczne przyjęcie.