Kasia Kowalska jest autorką przebojów, takich jak "Pieprz i sól", "Co może przynieść nowy dzień" czy "Prowadź mnie", a na muzycznej scenie utrzymuje się od lat. Tym razem jednak w życiu piosenkarki doszło do przykrego zdarzenia. Gwiazda padła ofiarą włamywacza. Złodziej wtargnął na posesję i dostał się do jej domu. Do rabunku miało dojść 30 maja w Boże Ciało. Sprawą zajmuje się policja, jednak wciąż nie ustalono tożsamości sprawcy, który był zamaskowany. Piosenkarka bardzo przeżyła całe zajście.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Peretti okradziona przez znajomego? Ujawniła szczegóły

Kasia Kowalska została obrabowana

Informację o włamaniu do domu Kasi Kowalskiej podał portal Świat Gwiazd. Osoba z otoczenia piosenkarki ujawniła, co dokładnie się wydarzyło. "Kasia Kowalska padła ofiarą złodzieja. Wieczorem zamaskowany człowiek, którego uchwyciła zamontowana przed domem kamera, wtargnął na posesję piosenkarki w Boże Ciało, dokładnie o 20.30, a następnie włamał się do jej domu i potem do sejfu. Nie wiadomo na razie, jak do tego doszło". - dowiadujemy się. Mężczyzna był zamaskowany, a jego wizerunek został upubliczniony w mediach. Sprawą już zajmuje się policja i wciąż szuka sprawcy.

Kasia Kowalska przeżywa trudne chwile. "Jest roztrzęsiona"

Jak dodaje informator portalu, Kasia Kowalska bardzo przeżyła całą sytuację. "Kasia jest roztrzęsiona, do dzisiaj nie może się pozbierać, bo ktoś naruszył jej przestrzeń i sprawił, że nie czuje się już bezpiecznie we własnym domu!" Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo dom był wówczas pusty. "Szczęście w nieszczęściu, że nikogo w domu wtedy nie było. Ona zgłosiła sprawę na policję na Rydygiera w Warszawie. Wizerunek złodzieja został upubliczniony. Ma nadzieję, że uda się go złapać. Zdjęcia z monitoringu wysyła wszystkim znajomym i sąsiadom: 'Ku przestrodze', tak pisze w wiadomościach" - informuje Świat Gwiazd. Jak podaje portal Jastrząb Post piosenkarka zadbała o to, aby jej dom został dodatkowo zabezpieczony. Wzmocniła system alarmowy, aby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. Po zdjęcia Kasi Kowalskiej zapraszamy do galerii na górze strony.