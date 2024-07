Andrzej Duda podbija sieć. Ze skupieniem rozpracował kasę samoobsługową

Może się wydawać, że Andrzej Duda nie ma szans na "zwykłe" życie. Prezydent zazwyczaj porusza się w obstawie ochrony i raczej nie ma szans na zbyt wiele prywatności. Jest to zresztą zrozumiałe, bo jego pojawienie się w miejscach publicznych wywołuje niemały szum. Wygląda jednak na to, że od czasu do czasu Andrzej Duda chce poczuć odrobinę wolności. Na początku lipca internet obiegło nagranie z udziałem polityka, który korzysta z kasy samoobsługowej jednego z supermarketów.

Zobacz wideo Małgorzata Paprocka: Nie widzę potrzeby ograniczania obecności prezydenta wśród ludzi

Andrzej Duda widziany w sklepie. Jak poradził sobie z kasą samoobsługową?

Wideo, o którym mowa, najprawdopodobniej zostało wykonane przez przypadkową osobę, która nieoczekiwanie spotkała w sklepie naszego prezydenta. Na kilkusekundowym nagraniu widać Andrzeja Dudę, który stoi przy kasie samoobsługowej. Polityk wyglądał na bardzo skupionego na zadaniu. Starannie naciskał wszystkie przyciski. Klient, który był świadkiem tego zdarzenia, nie uchwycił jednak najważniejszego - co Duda miał w koszyku. Krótki filmik trafił na TikToka i błyskawicznie stał się hitem, a pod nagraniem wysypały się komentarze. Co internauci sądzą o "zwykłym" dniu polskiego prezydenta?

Internauci zachwyceni "zwykłym dniem" Andrzeja Dudy. "Człowiek jak każdy z nas"

W sekcji komentarzy zwrócono uwagę na to, że prezydent oprócz pełnienia najwyższej funkcji w państwie jest też zwykłym obywatelem. Wygląda na to, że Andrzej Duda doskonale wie, jak zaskarbić sobie sympatię wyborców, a jego ekipa PR'owa spisała się na medal. "Normalny facet, ja też chodzę na zakupy, bo jakoś same nie przychodzą", "Prezydent to też człowiek jak każdy z nas", "Jak bardzo zabawnie by to nie wyglądało, to szanuje, że normalnie idzie do sklepu" - czytamy. Część komentatorów zwróciła uwagę na bardzo specyficzną mimikę prezydenta. Wyraz twarzy Andrzeja Dudy już nie raz był tematem gorącej debaty. Tym razem zasugerowano, że podczas kontaktu "ze zwykłym życiem" zaskoczyła go wysokość cen. "Chłop w szoku jest, że chleb po siedem złotych", "No to się zdziwił, jak zobaczył ceny", "Musisz być twardy" - podsumowali internauci. Chcielibyście spotkać prezydenta w supermarkecie?