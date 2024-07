W czwartek 4 lipca odbył się konkurs Mister Supranational 2024. Wielka Gala Finałowa odbyła na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Widzowie mogli oglądać całe przedsięwzięcie na antenie Polsatu od 20:00. Gala była prowadzona przez: aktorkę Katarzyna Kołeczek i prezentera telewizyjnego Nico Panagio. Co więcej, w rolę reportera wcielił się debiutujący Aleksander Sikora. Mężczyzna właśnie ogłosił, że rozpoczyna współpracę z Polsatem. My znamy już zwycięzcę Mister Supranational 2024. Spodziewaliście się tego?

Wiemy, kto wygrał konkurs Mister Supranational 2024

Konkurs Mister Supranational organizowany jest przez World Beauty Association z Panamy od 2016 roku. Co więcej, przedsięwzięcie od samego początku przeprowadzane jest w Polsce. Niestety, kandydaci z naszego kraju nie mieli wiele szczęścia. Nie da się ukryć, że konkurencja jest bardzo wysoka. W 2024 roku aż 40 mężczyzn walczyło o tytuł Mister Supranational. Wśród nich pojawił się rodak Patryk Karbowski. Nasz reprezentant bez problemu zakwalifikował się do pierwszej dwudziestki, a następnie do finałowej dziesiątki. Niestety nie udało mu się dostać do piątki najlepszych. W 2023 roku główną nagrodę, czyli szarfę Mistera Supranational otrzymał Iván Álvarez Guedes z Hiszpanii. Jak wyglądały wyniki w 2024 roku? Zwycięzcą został Mister z Republiki Południowej Afryki!

Kim jest Patryk Kabrowski? To wiemy o polskim kandydacie Mister Supranational 2024

W konkursie Mister Supranational 2024 jako polski kandydat startował Patryk Karbowski. Mężczyzna ma już tytuł Mistera Polski 2024. 27-latek przyznał, że to ogromne wyróżnienie. "Nie spodziewałem się, bo konkurencja była wyrównana. Czuję mega dumę. To jest duże brzemię i szansa dla mnie" - mówił przed konkursem.

Patryk Karbowski ma 27 lat i pochodzi z Podlasia. Na co dzień spełnia się w firmie informatycznej, a dokładniej na stanowisku key account manager. Mister Polski 2024 chce inspirować innych, aby wierzyli w siebie i swoje marzenia. Działa także jako wolontariusz i pomaga zwierzętom. Jak sam powiedział, życie w niewielkiej społeczności napędziło go do spełniania swoich celów. Patryk po godzinach kolekcjonuje stare aparaty i płyty winylowe. Uprawia również sport. Pasjonuje się latami 80. i 90. ZOBACZ TEŻ: Ależ WPADKA na gali Miss Polonia 2024! Widzowie zamiast transmisji zobaczyli to