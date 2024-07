Zofia Zborowska to z całą pewnością jedna z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek. Popularność zdobyła nie tylko dzięki pracy, ale również za sprawą wzmożonej aktywności w mediach społecznościowych. Zborowska regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. W ostatniej serii pytań i odpowiedzi aktorka otwarcie wypowiedziała się na temat ciąży. Wyjaśniła pewną rzecz.

Zofia Zborowska uspokoiła swoją obserwatorkę. Wyjaśniła obecnie panujące procedury

Na instagramowym koncie Zofii Zborowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą serii pytań i odpowiedzi, którą zorganizowała aktorka. Zborowska często wypowiada się na temat macierzyństwa i w tym zakresie nie ma dla niej żadnego tabu. Jedna z jej obserwatorek wyraziła obawy związane z naturalnym porodem. Aktorka natychmiast pospieszyła z uświadamiającą odpowiedzią. Zaznaczyła, że obecnie nie ma obowiązku rodzenia naturalnie.

To rób cesarkę. Mamy XXI wiek. PiS już nie jest u władzy. Wychodzimy ze średniowiecza. Nie musisz rodzić naturalnie. Możesz mieć cesarkę

- napisała Zofia Zborowska na instagramowym koncie.

Zofia Zborowska podzieliła się swoimi doświadczeniami. Wyjawiła, co rekomenduje

W dalszej części pytań i odpowiedzi Zborowska odniosła się do własnych doświadczeń i otwarcie podzieliła się nimi z internautami. Podkreśliła, jak ważna w momencie utraty ciąży jest terapia i praktyki oddechowe. Warto zaznaczyć, że aktorka ani przez moment nie była zawstydzona czy zażenowana. Potraktowała obawy związane z ciążą i macierzyństwem jak każdy innym temat i bez skrępowania "rozmawiała" ze swoimi fanami. Takie podejście z pewnością pomoże niejednej kobiecie, która boryka się z masą obaw związanych z tym właśnie stanem. Normalizowanie tematów związanych z ciążą staje się coraz popularniejsze w sieci i wiele kobiet otwiera się na tę właśnie kwestię. Pytania i odpowiedzi Zborowskiej tylko to potwierdzają. Więcej zdjęć aktorki znajduje się w galerii na górze strony.

