Katarzyna Łaska w żałobie. Pożegnała bliską osobę. "Odeszła na zawsze"

Katarzyna Łaska jest aktorką musicalową, która wystąpiła m.in. w "Chicago" czy "Les Miserables". Widzowie mogli oglądać ją także w serialu "Daleko od noszy". Głos aktorki jest z pewnością dobrze znany dzieciom. Aktorka śpiewała popularną piosenkę z filmu "Kraina lodu". Oprócz tego Katarzyna Łaska prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 38 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie aktorka poinformowała o śmierci bliskiej osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner wróciła wspomnieniami do śmierci swojego taty. "Cały czas było..."

Katarzyna Łaska pożegnała mamę. Mogła liczyć na słowa wsparcia od internautów

Katarzyna Łaska zamieściła na swoim profilu na Instagramie post, w którym przekazała wiadomość o śmierci swojej mamy. "Dziś odeszła na zawsze. Moja kochana mama Jola" - czytamy pod ich wspólnym zdjęciem, na którym się przytulały. Jeżeli chcecie zobaczyć omawianą fotografię, to zajrzyjcie do galerii na górze strony. Pod postem od razu pojawiło się dużo komentarzy od internautów, którzy okazali wsparcie. "Bardzo mi przykro, trzymaj się", "Jestem pewna, że wszystko, co najważniejsze wybrzmiało - w słowach, gestach, w chwilach spędzonych razem. Bardzo mi przykro" - czytamy. Komentarze zamieścili także znani przyjaciele aktorki. "Kochana tulę. Przykro mi" - napisał Tomasz Ciachorowski. "Wyrazy współczucia" - skomentowała Edyta Golec.

Katarzyna Łaska miała wypadek. Spadła ze sceny i trafiła do szpitala

2024 rok nie zaczął się zbyt dobrze dla Katarzyny Łaski. Aktorka po zakończonym występie na "Koncercie spełnionych marzeń" upadła i trafiła do szpitala. Musiała odwołać planowane koncerty. "Chciałam wszystkich uspokoić, że żyję i mam nadzieję, szybko wrócę do formy. Niestety z tego powodu jestem zmuszona odwołać koncerty i warsztaty zaplanowane do końca tygodnia. Spędziłam dziewięć godzin na SOR-ze, co oprócz bólu kosztowało mnie dużo stresu. Ale jestem już zaopiekowana przez najbliższych w domu. Uważajcie na siebie" - pisała wówczas na swoim profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki byli zakochani po uszy. Rozstali się znienacka. Aktor zostawił ukochaną

Katarzyna Łaska tuż po występie miała wypadek i trafiła do szpitala. Odwołuje koncerty Katarzyna Łaska tuż po występie miała wypadek i trafiła do szpitala. Odwołuje koncerty fot. KAPIF