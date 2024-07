Roksana Węgiel ma obecnie czym się poszczycić. Jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie, a na dodatek niedawno piosenkarka znalazła się na 12. miejscu rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych według "Forbesa" w 2024 roku. Nastolatka postanowiła pokazać, jak wygląda jej apartament. Fani wydali werdykt.

Roksana Węgiel pokazuje mieszkanie. Co za wnętrze!

Nastolatka rozpoczęła karierę już lata temu, a zwycięstwo w Eurowizji Junior otworzyło jej drzwi do wielkiego świata. W naszej galerii na górze strony zobaczycie, jak wtedy wyglądała. Od tego czasu bryluje na salonach, a na koncie ma już dwa albumy studyjne. Dzięki talentowi i sporej popularności mogła pozwolić sobie na pokaźne mieszkanie. Roxie postanowiła udostępnić kilka ujęć ze swojego apartamentu, w którym na co dzień mieszka z mężem, Kevinem.

Nie da się nie zauważyć, że w środku dominuje przede wszystkim czerń, która przełamana jest jasną szarością oraz bielą. Jeśli chodzi o kuchnię, 19-latka zdecydowała się na wyspę wykonaną z czarnego marmuru. Z tego samego materiału wykonano blaty. Sprzęty elektryczne również są ciemne. Nie zabrakło jaśniejszego akcentu - jasnoszarych, wiszących szafek. Jeśli chodzi o kolor ścian, Roxie postawiła na biel, która kontrastuje z całością.

W przypadku łazienki kolorystyka jest bardzo podobna. Blat wykonano również z czarnego marmuru. Wbudowano w nim dwa, białe zlewy. Pod spodem znajdują się ciemne szuflady. Para ma do wyboru dwa lustra - jedno duże, świecące oraz jedno mniejsze. Umeblowanie kontrastuje ze ścianami, które tak samo jak w przypadku kuchni, są w jasnym kolorze.

Co internauci sądzą o mieszkaniu Roxie? Wszyscy są zgodni

Piosenkarka opublikowała zdjęcia na Instagramie, gdzie na co dzień jej życie śledzi 1,5 miliona użytkowników. Internauci nie omieszkali oczywiście skomentować wnętrza, które pokazała Roksana. Byli wręcz zachwyceni! "Śliczne macie mieszkanie", "Najpiękniejsze mieszkanie jakie kiedykolwiek widziałam", "Cudowne!", "Pięknie!" - czytamy w komentarzach. Jedna z internautek podzieliła się jednak swoim doświadczeniem. "Czarna łazienka czy kuchnia to czysty dramat. Nikomu bym nie poleciła, sama teraz mam tak w mieszkaniu, więc wiem, co mówię. Ale fakt, wygląda pięknie" - stwierdziła.

