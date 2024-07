Małgorzata Rozenek wywołała sporo dyskusji w sieci po ostatnich nagraniach, jakie zamieściła w mediach społecznościowych. Komentujący doszukują się zbytniej ingerencji medycyny estetycznej w urodę celebrytki. Ta w końcu postanowiła zareagować na nieprzyjemne sugestie.

Internauci bezpośrednio o wyglądzie Rozenek. Nie poznają jej

Internauci uaktywnili się pod każdym z ostatnich postów Małgorzaty Rozenek. W komentarzach nie zabrakło złośliwych ocen co do wyglądu celebrytki. Sugerowano, że miała za bardzo ingerować w urodę, chociaż nie jest tajemnicą, że ta korzysta z filtrów, a także umie pozować do zdjęć. "Coś jest zrobione, bo twarz wygląda zupełnie jak nie pani Małgorzata", "Czy to jest pani Małgosia?", "Coraz bardziej upodabnia się do Dody", "Twarz jakby nie ta sama" - pisali w komentarzach. Bohaterka show "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" starała się nie reagować na krytyczne głosy, ale ostatecznie wykonała pewien ruch. Pomogła jej w tym jedna z życzliwych osób. Screeny z ostatnich postów Małgorzaty Rozenek na Instagramie znajdziesz w galerii na górze strony.

Rozenek udostępniła wiadomość od życzliwej internautki. "Jest pani olśniewająca"

Małgorzata Rozenek udostępniła wiadomość od jednej z internautek. Była to prywatna korespondencja, ale celebrytka postanowiła ją upublicznić. "Dzień dobry, nigdy tego nie robię (nie piszę do znanych, aczkolwiek obcych mi ludzi), ale hejt, który wylał się pod pani ostatnią rolką, po prostu mnie przygniótł. Jeśli kiedyś pani to przeczyta i będzie to miało jakiekolwiek znaczenie, to uważam, że jest pani olśniewająca. Nie wiem, czy przemawia przez nas zazdrość, czy inne złe emocje, ale publiczne pisanie tak obrzydliwych komentarzy powinno skutkować co najmniej rozstrojem żołądka, żeby każdy miał czas i okazję zastanowić się nad sobą. Nie wyobrażam sobie jaki ogrom pracy, samozaparcia i dyscypliny trzeba w sobie znaleźć, żeby tak wyglądać. Genialnie! Szanuję i podziwiam" - czytamy w wiadomości. Wypowiedź internautki musiała bardzo rozczulić Rozenek, ponieważ udostępniła ją na InstaStories i skomentowała za pomocą emotikony dwóch przytulających się misiów. Ten gest chyba wiele dla niej znaczył i zdaje się, że potrzebowała przeczytać i takie, wspierające słowa.