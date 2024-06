Anglicy policzyli, ile zarabia Anna Lewandowska. To prawdziwa fortuna

Anna Lewandowska niewątpliwie zalicza się do grona najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Celebrytka od lat rozwija wiele biznesów i prężnie działa w mediach społecznościowych. Dzięki temu nie jest zależna od znanego męża i może liczyć na naprawdę dobre zarobki. Jakie są to kwoty? Można się zaskoczyć.

Ile w rzeczywistości zarabia Anna Lewandowska? Ta kwota powala

Lewandowska zawdzięcza swoją popularność przede wszystkim mężowi - najpopularniejszemu polskiemu piłkarzowi, z którym jest związana od lat. Influencerka nigdy temu nie zaprzeczała, ale konsekwentnie pracuje na własny sukces, co świetnie jej wychodzi. "Uważam, że owszem, gdybyśmy nie byli parą, nie byłabym tak rozpoznawalna. Jednak dalej byłabym ambitną, pracowitą i zmotywowaną kobietą. Taka po prostu jestem. Unikam skandali, jestem otwartą osobą, która zawsze stara się pomóc" - stwierdziła "Lewa" w rozmowie z Anną Kobus-Zawojską. Jak kiedyś wyglądała celebrytka? Zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

Trenerka od dawna prowadzi kilka biznesów - markę kosmetyczną, firmę ze zdrową żywnością, suplementami czy catering dietetyczny. Ma również spore zasięgi w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad pięć milionów użytkowników, a liczba ta stale rośnie. Magazyn "The Sun" postanowił przeanalizować zarobki żon oraz partnerek najpopularniejszych piłkarzy i stworzył zestawienie. Otwiera je Georgina Rodriguez - ukochana Cristiano Ronaldo, która za jeden post opublikowany w sieci może liczyć nawet na 150 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje ponad 760 tysięcy złotych. Jak w rankingu wypada Lewandowska? Za pojedynczy post może otrzymywać nawet 140 tysięcy funtów, co jest równowartością ponad 710 tysięcy złotych.

Małżonka Roberta Lewandowskiego ma 5,6 mln obserwujących na Instagramie, gdzie często publikuje migawki z ćwiczeń fitness, jogi i przygotowywania zdrowych soków, a także urocze zdjęcia swoich córek, Klary i Laury. Jej moc zarobkową w mediach społecznościowych szacuje się na kwotę 140 tys. funtów za wpis

- twierdzi tabloid.

Anna Lewandowska otwiera nowy biznes w samym sercu Barcelony

Już we wrześniu będzie można skorzystać z nowego biznesu Lewandowskiej. Gwiazda zdecydowała, by otworzyć swoje EDAN Studios, które będzie łączyć jej wszystkie pasje. "To moje nowe multi-butikowe studio, gdzie łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie tylko przestrzeń treningowa, ale drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej. Wszystkich chętnych zapraszam już od września, by razem ze mną oraz moim Healthy Teamem z Barcelony odkryli na nowo radość z ruchu w samym sercu Barcelony!" - czytamy na Instagramie celebrytki. Jak wypada to cenowo? Już wiadomo, że podstawowy pakiet EDAN4 pozwala na cztery wejścia na dowolne zajęcia grupowe (fitness, pilates, taniec), a jego koszt wynosi 69 euro - czyli niespełna 300 złotych.

Anna Lewandowska 'najlepiej zarabiającą WAGs'? Wyprzedziła ukochaną Ronaldo. Kwota powala.