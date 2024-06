Partner Małgorzaty Tomaszewskiej świętuje Dzień Ojca. Wzruszające kadry

Małgorzata Tomaszewska niedawno urodziła córkę. O ojcu dziewczynki wiadomo niewiele, ponieważ nie chce udzielać się w mediach. Mimo to prezenterka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Przy okazji Dnia Ojca udostępniła rodzinne kadry w sieci.

Tomaszewska uchyliła rąbka tajemnicy. Jej partner i córka mają takie same koszulki

Na Instagramie Małgorzaty Tomaszewskiej pojawiło się wspólne zdjęcie jej partnera i córki. Prezenterka nie pokazała twarzy ukochanego, ale uwagę zwracają takie same koszulki. "Nasz pierwszy Dzień Ojca. Razem Laurka i Robert 2024" - czytamy. Domyślamy się, że koszulki były prezentem od popularnej prezenterki i to naprawdę piękny gest. Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Plotkowano, że to on jest ojcem dziecka Tomaszewskiej

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie w życiu Małgorzaty Tomaszewskiej sporo się zmieniło. Była jeszcze w ciąży, gdy zakończyła się jej współpraca z TVP, co odbiło się głośnym echem w mediach. Dodatkowo w mediach pojawiło się sporo plotek, że ojcem jej dziecka jest Aleksander Sikora, z którym przez lata prowadziła "Pytanie na śniadanie". To w krótkim czasie zostało jednak zdementowane. "Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się "telewizyjnym małżeństwem". W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem" - napisał na Instagramie Aleksander Sikora. Dodał też, że miał okazję poznać partnera Tomaszewskiej. - Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne - podkreślił Sikora w rozmowie z Party.

Ostatnio byli gospodarze "Pytania na śniadanie" mieli okazję znowu się spotkać. Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora pojawili się razem na Gali Gwiazd Plejady. Komentatorzy zwrócili uwagę na fakt, że prezenterka świetnie prezentowała się na ściance podczas pierwszego eventu po porodzie.

