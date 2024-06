W czerwcu 2022 roku na Instagramie Marty Warchoł pojawił się wpis, w którym poinformowała o zaręczynach. Dziennikarka wówczas była w wieloletnim związku z producentką "Faktów" Iwoną Widomską. Teraz wzięły ślub. Zdjęciami z uroczystości podzieliła się w sieci m.in. Marta Kuligowska.

Marta Warchoł i Iwona Widomska wzięły ślub

Marta Warchoł i Iwona Widomska chętnie publikują wspólne zdjęcia w sieci. Z okazji zaręczyn dziennikarka pisała: "Siedem lat i 364 dni byłam jej dziewczyną, od teraz jestem jej narzeczoną. To było magiczne popołudnie. P.S. Czekamy na zmianę prawa". Mimo to stanęła z ukochaną na ślubnym kobiercu. Zdjęcia z uroczystości, która odbyła się na świeżym powietrzu, opublikowali m.in. dziennikarka Marta Kuligowska, Adrianna Otręba, a także Michał Tracz, którzy na co dzień są reporterami "Faktów". Więcej fotografii ze ślubu znajdziecie w galerii na górze strony.

Niech miłość kwitnie i zawsze zwycięża, na przekór wszystkiemu. Taki magiczny wieczór wczoraj. Szczęścia kochane Iwonka i Marta

- napisała Kuligowska. Warchoł i Widomska zaprezentowały się w pięknych sukniach ślubnych. Ceremonia zorganizowana została w klimatycznym, zielonym otoczeniu. Zakochane pokazały w sieci także kadry z pierwszego tańca.

Warchoł i Widomska pojawiły się na paradzie równości w Warszawie. Chcą równych praw

Panny młode bardzo angażują się we wspieranie osób LGBT+. Niedawno pojawiły się na jednej z parad równości. "Pocałowałam ją już milion razy i będę robić to dalej, niezależnie w jakiej paradzie idziecie, cel jest jeden - RÓWNE PRAWA? Dziękuję, że macie siłę się o nie wciąż upominać i nie poddawajmy się. Kiedyś koalicyjne mamienie nas obietnicami musi się skończyć" - napisała w poście na Instagramie Warchoł. Co ciekawe, panie zdecydowały się na ślub w czerwcu, który jest miesiącem bycia sobą dla osób LGBT, który określa się jako "Pride Month". "Stan polskiego prawa? Jak w latach ubiegłych, bez zmian, bez równości. Na podstawie mglistych obietnic - czy to rządowych, czy poselskich nikt nikomu ślubu nie udzieli" - pisała na Instagramie Warchoł.