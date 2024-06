W plebiscycie na "Dzbana roku" 2023 zwyciężył Przemysław Czarnek, któremu internauci przyznali ten tytuł po raz drugi. Z tej okazji Michał Marszał i Jakobe Mansztajn z Make Life Harder postanowili wręczyć mu dzban i osobiście dostarczyli go do biura poselskiego polityka w Lublinie oraz do Sejmu. Już wiadomo, co poseł zrobił z prezentem od influencerów.

Przemysław Czarnek pokazał, co zrobił z nagrodą za "Dzbana roku"

Tak jak obiecali, tak zrobili. Michał Marszał wraz z Jakobe Mansztajnem dostarczyli Przemysławowi Czarnkowi nagrodę za kolejne zwycięstwo w plebiscycie na "Dzbana roku", który wspólnie od kilku lat organizują. Internauci mogą wybrać osobę, która wykazała się wyjątkowo nieprzemyślanymi wypowiedziami i czynami. Sam poseł zapowiadał, co ma zamiar zrobić z dzbanem ze swoją podobizną. "Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy" - mówił polityk w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Przemysław Czarnek w końcu odniósł się do otrzymanego prezentu. - Takiej starożytnej anfory z własną podobizną nie ma nikt, bardzo serdecznie dziękuję i polecam się na przyszłość - mówił na filmie na swoim kanale na YouTube. Okazuje się, że dzban był za duży, by mógł stać na biurku, co sam polityk pokazał na filmie. Postanowił również wbić szpilę influencerom, którzy obdarowali go tą nagrodą.

Trochę słaby materiał, na przyszłość trzeba to zrobić bardziej solidnie, to mi się bardziej przyda. (...) Na drugi raz, drodzy lewacy, to proszę zaimpregnować, a nie żebym ja później jeszcze zachrzaniał za was

- zaznaczył i pokazał, w jaki sposób impregnuje postawny dzban z własną podobizną. Okazuje się, że nagroda obecnie znajduje się przy samym domu polityka. W naszej galerii na górze strony zobaczycie dokładnie, gdzie stanął dzban.

Twórcy rzeźby odezwali się w sprawie. Tym zdaniem zmiażdżyli Czarnka

Na potrzeby sprawy, wyrzeźbieniem dzbana z podobizną Przemysława Czarnka zajęli się artyści z pracowni Laskowski-Sandecki. Rzeźbiarze postanowili odpowiedzieć na zaczepkę ze strony polityka Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że poseł popełnił spory błąd, a tymi słowami wyjaśnili wszystko.

Panie pośle, żywicy epoksydowej się nie impregnuje

- napisali na InstaStories.

