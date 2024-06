Kazik Staszewski trafił do szpitala. "Wszyscy jesteśmy z tobą"

Kazik Staszewski opublikował na Instagramie post, który wywołał spore poruszenie wśród internautów. Muzyk podzielił się nagraniem ze szpitalnego łóżka. Pod wideo zabrakło podpisu, a muzyk odśpiewał fragment znanego utworu sprzed lat. Na koniec zaapelował do fanów. Zdobył się na krótkie przesłanie. Zdaje się, że doskonały humor go nie opuszcza i pozytywne nastawienie odgrywa główną rolę.

Kazik Staszewski śpiewa "Tango Milonga" na szpitalnym łóżku. Po wykonaniu utworu zaapelował do fanów

Kazik Staszewski to niekwestionowana legenda polskiej sceny muzycznej. Grupa Kult, której jest liderem już lata temu zdobyła całkiem sporą rzeszę fanów, którzy uważnie śledzą poczynania Kazika. Nic więc dziwnego, że najnowsze wideo muzyka wywołało aż takie poruszenie.Na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu artysta ma na sobie szpitalne ubranie i podłączony jest do aparatury medycznej. Artysty mimo wszystko nie opuścił doskonały humor i specyficzny żart. Świadczy o tym wykonanie fragmentu utworu "Tango Milonga" Mieczysława Fogga. Po odśpiewaniu piosenki Kazik zaapelował do fanów. Zdobył się na krótkie, aczkolwiek pozytywne przesłanie. - Doskonałego wręcz piątku życzę - powiedział. Pod opublikowanym przez Kazika materiałem w mgnieniu oka pojawiła się masa polubień i sporo komentarzy. Większość użytkowników Instagrama okazała słowa wsparcia. "Kazik, nie dajemy się! Co to ma znaczyć? Szybko wracaj do zdrówka" - napisała jedna z osób. "Życzę ci nasz kochany Kaziu dużo zdrówka, wytrwałości oraz wiary w siebie. Będzie wszystko dobrze. Wszyscy jesteśmy z tobą" - dodała inna.

To nie pierwszy pobyt Kazika Staszewskiego w szpitalu. Już wcześniej miał problemy zdrowotne

Kazik Staszewski już w zeszłym roku miał problemy zdrowotne, o czym poinformowano w mediach społecznościowych zespołu Kult. Grupa 12 października 2023 roku poinformowała, że wokalista niespodziewanie trafił do szpitala. Konieczne okazało się odwołanie zaplanowanych koncertów i zrezygnowanie z występów. Teraz, po kilku miesiącach, lider zespołu Kult znów znalazł się w szpitalu. Więcej zdjęć Kazika Staszewskiego ze szpitala znajduje się w galerii na górze strony.

