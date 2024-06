Żebrowscy świętują rocznicę ślubu. "15 lat w sidłach". Aleksandra dodała zdjęcie z wesela

Aleksandra Żebrowska to jedna z tych kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności i dzieleniem się nią z internautami. Małżonka Michała Żebrowskiego regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Wiele materiałów dotyczy życia prywatnego, które Żebrowska stara się pokazywać takim, jakim jest. Żona aktora niczego nie ubarwia. Tym razem na jej Instagramie pojawiło się wyjątkowe zdjęcie. Fotografia została zamieszczona z okazji rocznicy ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Aleksandra Żebrowska świętowała urodziny swojego męża

Aleksandra i Michał Żebrowscy 15 lat temu powiedzieli sobie "tak". Świętują rocznicę ślubu

Na Instagramowym koncie Aleksandry Żebrowskiej tym razem zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu zdjęcia, które opublikowała. Przedsiębiorczyni postanowiła uczcić rocznicę ślubu w wyjątkowy sposób. Zamieściła zdjęcie z tego dnia i podpisała je w dość specyficzny sposób. "15 lat w sidłach" - napisała. Na kadrze małżonkowie patrzą sobie w oczy, celebrytka radośnie się uśmiecha. A jaką miała sukienkę? Wybrała kreację na ramiączkach, z dużym dekoltem. Do tego miała oryginalny welon.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa polubień i sporo komentarzy. Większość internautów gratulowała długiego stażu i życzyła kolejnych szczęśliwych chwil. "I jak dobrze w tych sidłach przez te 15 lat. Niech się darzy na kolejne" - napisała Paulina Krupińska. "Kolejnych tak udanych i wspaniałych wspólnych lat, miłości, zdrowia dla was wszystkich" - dodała Bogna Sworowska.

Aleksandra i Michał Żebrowscy pobrali się w Tatrach. Prawdziwie góralska uroczystość

Aleksandra i Michał Żebrowscy powiedzieli sobie "tak" w wyjątkowo malowniczych okolicznościach. Zakochani pobrali się w Zakopanem, a świadkiem pana młodego był jego kolega ze szkoły, czyli Rafał Trzaskowski. W jednym z wywiadów aktor wyjawił swój stosunek do ślubu i zdradził, jakie emocje mu towarzyszyły. "Ożeniłem się w wieku 37 lat, kiedy straciłem nadzieję, że to mi się w życiu przytrafi. Byłem przekonany, że to mnie ominie, że jestem skazany na samotność. Kiedy już nawet pogodziłem się z tym, że nie znajdę bratniej duszy, pojawiła się Ola" - wyznał Michał Żebrowski w wywiadzie dla "Gali". Więcej zdjęć Aleksandry i Michała Żebrowskich znajduje się w galerii na górze strony.

Michał i Aleksandra Żebrowscy Fot. @olazebrowska / Instagram