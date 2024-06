Anna Lewandowska nie zwalnia tempa i stale stawia przed sobą nowe wyzwania. Trenerka łączy macierzyństwo z prowadzeniem kilku firm. O jej sukcesach rozpisują się nie tylko polskie, ale i hiszpańskie media. Ostatnio została doceniona przez serwis Marca, który opublikował zestawienie najlepiej zarabiających WAGs w historii Pucharu Europy. Trenerka znalazła się na trzecim miejscu podium, z majątkiem wycenianym na 181 milionów złotych. Tym samym wyprzedziła Georginę Rodriguez. Partnerka Cristiano Ronaldo uplasowała się na siódmym miejscu listy. "Lewa" w mediach zaczęła też promować swój nowy biznes, czyli multi-butikowe studio mieszczące się w Barcelonie. Wspomniano o jej imperium.

Nowy biznes "Lewej" pod lupą zagranicznych mediów. Wspomniano o imperium

Anna Lewandowska jest właścicielką cateringu dietetycznego, aplikacji do ćwiczeń, marki z kosmetykami do makijażu i pielęgnacji ciała. Ma również swoje perfumy, a także markę z suplementami i zdrową żywnością. Od jakiegoś czasu pracuje nad centrum treningowym w Barcelonie o nazwie Edan Studios. Ma być to pierwsze tego typu studio w Europie. "To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej" - można przeczytać na oficjalnym koncie na Instagramie. Nowy biznes trenerki wzięły pod lupę zagraniczne media. Hiszpańska dziennikarka Lorea Bakero doceniła smykałkę żony Roberta Lewandowskiego do biznesu.

W ten sposób była karateczka powiększa swoje imperium o nową firmę, która zapowiada się na sukces. Należy pamiętać, że Lewandowska ma już 5 firm w swojej rodzinnej Polsce i ponad 200 pracowników pod swoją opieką. Wszystkie są związane ze zdrowym i aktywnym stylem życia, co jest potężnym przesłaniem

- można przeczytać na stronie serwisu Mundo Deportivo.

Trenerka pochwaliła się fanom na InstaStories kolejnym sukcesem. O jej nowym przedsięwzięciu wspomniał również portal sport.es, który jest jednym z największych hiszpańskich serwisów sportowych. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ile "Lewa" będzie pobierać za wstęp do multi-butikowego studia treningowego?

Business Insider przedstawił koncepcję nowego biznesu Anny Lewandowskiej. Trenerka chce przybliżyć hiszpańskiej społeczności swoją filozofię zdrowego stylu życia. Z serwisu można dowiedzieć się również o przybliżonych kosztach związanych z korzystania ze studia Lewandowskiej. Pakiet podstawowy wiąże się z wydatkiem ok. 300 złotych. Obejmuje on cztery wejścia na dowolne zajęcia.