Karolina Pisarek przez lata kariery w show-biznesie ze skromnej dziewczyny z "Top Model" zdążyła przeobrazić się w prawdziwą lwicę salonową. Nie ma w Warszawie eventu, na którym oczy wszystkich nie byłyby skierowane właśnie na nią. Gdy tylko wchodzi, fotoreporterzy nie mogą oderwać od niej obiektywów.

Zobacz wideo Czy Karolina Pisarek założyłaby coś z kolekcji Caroline Derpienski? "Ten temat peszy wiele osób"

Karolina Pisarek z mężem na Gali Gwiazd Plejady. Co za buciory!

Nie ma się temu co dziwić - oprócz tego, że jest niezwykle piękną kobietą, ma doskonałe wyczucie stylu. Jej stylizacje zazwyczaj są połączeniem nie tylko mody i najnowocześniejszych dodatków, ale również kobiecości i sensualności. Nie inaczej było i tym razem. 18 czerwca modelka pojawiła się na Gali Gwiazd Plejady. Była ubrana cała na czarno - w top, minispódniczkę, rajstopy i oversize'ową marynarkę. Do tego czarne lakierowane szpilki, pofalowane włosy i delikatny makijaż i mamy świetną stylizację na miarę królowej czerwonego dywanu!

Karolinie często na tego typu eventach towarzyszy ukochany mąż - Roger Salla. Sportowiec stara się nie odbiegać stylizacjami od żony i również stara się wyglądać elegancko. Na Galę Gwiazd Plejady założył casualowy, czarny garnitur i czarną koszulkę pod spód. Do tego dobrał długi, srebrny wisiorek. To, co zwracało jednak uwagę to ogromne, jaskrawozielone sportowe buciory, które z jednej strony pokazywały luz Rogera i sprawiały, że stylizacja nie była nudna, z drugiej zaś psuły cały obrazek. Zdjęcie pary z Gali Gwiazd Plejady znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Karolina Pisarek pokazała wiosenną stylizację. Poszła pod prąd. Ten dodatek był kontrowersyjny, hit czy kit?

Zdjęcia ze ścianek to jednak nie wszystko. Instagram Karoliny Pisarek również jest pełen znakomitych, modowych inspiracji. Jakiś czas temu modelka zapozowała do zdjęć w jeansowej stylizacji, w której główne skrzypce grały koszula i spódnica, ale to jeden dodatek przyciągnął uwagę wszystkich. Mianowicie chodzi o rajstopy, które były dokładnie w tym samym kolorze, co buty - białym. Kiedyś takie rajstopy były hitem, jednak w dzisiejszych czasach trzeba mieć odwagę, by się w takich pokazać. Karolina udowodniła jednak, że nawet najtrudniejsza stylizacja jest jej niestraszna, a ona sama prezentowała się, jak zwykle, obłędnie.