Książulo od wielu miesięcy sprawdza lokale gastronomiczne w Polsce. Milionowe wyświetlenia zgromadził nie tylko pod testami barów mlecznych czy kebabów, ale i pod filmami z wizyt u Magdy Gessler. Sprawdził jej cateringi świąteczne oraz najbardziej rozsławione restauracje. Niektóre pozycje pozostawiły wiele do życzenia, czego twórca internetowy nie krył w swoim materiałach. Co na to wszystko córka znanej kreatorki smaku?

Książulo znów u Gessler na jedzeniu. Lara postanowiła zabrać głos

Youtuber sprawdził nie tylko restauracje znanej restauratorki, ale i też lokale po "Kuchennych rewolucjach". w różnych miejscach w Polsce. Przy dużych zamówieniach, do jakich Książulo przyzwyczaił swoich fanów, brakowało pewnych pozycji. Nie wszystkie dania były na wysokim poziomie, co zaznaczał w recenzjach. Niektórzy humorystycznie podkreślają w komentarzach, że youtuber "ma obsesję" na punkcie Magdy Gessler. Co na temat jego filmów sądzi z kolei Lara Gessler? Okazuje się, że córka gwiazdy podchodzi do krytyki ze spokojem. Prawdopodobnie lata spędzone w biznesie gastronomicznym nauczyły ją wyrozumiałości do negatywnego odbioru, chociażby serwowanych potraw czy cen poszczególnych pozycji.

Jakoś nie przeżywam tego szczególnie. W sensie każdy ma prawo do swojej opinii i to jest spoko, każdy ma prawo powiedzieć, co uważa. Na tym polega internet, więc jest to ok. W końcu ilu ludzi tyle opinii

- zaznaczyła w rozmowie z Jastrząb Post.

Lara Gessler wykazała się wyrozumiałością w stosunku do Książula

Córka restauratorki jest przyzwyczajona do tego, że każdy ma inny gust kulinarny. - Dobrym dla mnie przykładem jest zawsze, to jak wchodzisz sobie na przeglądarkę i wpisujesz nazwę restauracji, która jest typem fast food i ma 4,5 gwiazdki, a jest to miejsce z burgerami sieciowymi i sobie myślisz "tak jest, bo ludzie tak zagłosowali" (...) Dla każdego jest miejsce i nie wszystko wszystkim musi smakować i to jest ok. Od zawsze internet był miejscem do dzielenia się swoją opinią - podsumowała. Kadry z testowania jedzenia Gessler przez Książula znajdziecie w galerii na górze strony.