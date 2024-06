Euro 2024. Ivana Knoll oberwała od dziennikarzy. Tak się odgryzła

Euro 2024 trwa w najlepsze. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Ivany Knoll, miss Euro 2024, która zdobyła sławę na Mundialu w 2022 roku. Kobieta pojawiła się na meczu Chorwacji z Hiszpanią, a jej zdjęcia w mgnieniu oka obiegły sieć. Miała na sobie komplet w barwach narodowych swojego kraju. Oprócz tego chętnie też udzielała wywiadów. Nie spodziewała się jednak, jak potraktują ją dziennikarze jednej ze stacji. Celebrytka zdobyła się na ciętą ripostę.

Miss Euro 2024 skrytykowana przez dziennikarzy. Poleciały ostre riposty

Ivana Knoll udzieliła wywiadu dla telewizji Magenta TV. W rozmowie opowiedziała o swoich typach, w rozgrywających się rozgrywkach. Miss Mundialu 2022 obstawiła, że w wielkim finale pojawi się Chorwacja z Francją. Nawiązała również do swojego stroju. Przyznała, że w krótkim topie i spodenkach było jej trochę zimno. Nieco później kamera przeniosła się do studia, w którym obecny był Johannes B. Kerner. Mężczyzna w ironiczny sposób odniósł się do jej słów. - Prawie nam jej żal, ale teoretycznie byłaby też możliwość założenia czegoś na siebie, gdy na zewnątrz jest zimno - powiedział. Niedługo po tym w stacji pojawiła się Laura Wontorr, która miała przeprowadzić rozmowę z Tabeą Kemme. Zanim jednak to zrobiła, powiedziała kilka słów, które, jak można się domyślić, zapewne miały być nawiązaniem do Ivany Knoll. A teraz spróbujemy znaleźć trochę fachowej wiedzy - rzuciła. Zdjęcia miss Euro 2024 możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Miss Euro 2024 odpowiada na krytykę. Tak się odgryzła

Ivana Knoll nie pozostawiła tych przytyków bez odpowiedzi. Opublikowała na Instagramie serię wpisów, w których odniosła się do złośliwości, jakie w jej stronę padły z ust dziennikarzy. Jako pierwsza oberwała Laura Wontorr. "Droga Lauro, gdybym tak wyglądała, zawsze nosiłabym tylko zimowe ubrania" - napisała na InstaStories Ivana Knoll, zamieszczając zdjęcie dziennikarki w grubej kurtce. Kolejny wpis poświęcony był już telewizji. "MagentaTV, najbardziej nieprofesjonalna telewizja wszech czasów" - stwierdziła Ivana Knoll, po czym dodała: "Nauczcie swoich prezenterów kultury i nigdy więcej nie zapraszajcie mnie na wywiady". ZOBACZ TEŻ: "Miss Mundialu" bryluje już na Euro 2024. Na jedno narzeka.