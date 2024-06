Ilkay Guendogan to kapitan reprezentacji Niemiec w piłce nożnej. Sportowiec gra także obecnie na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona. Ma na koncie wiele sukcesów. W 2023 roku dostał nagrodę Gwiazdy Roku dla najlepszego zawodnika z Niemiec według magazynu "Bild". W życiu prywatnym sportowca także wszystko dobrze się układa. Jego żoną jest modelka i aktorka Sara Guendogan. W Polsce nie jest bardzo znana, za to doskonale kojarzą ją Włosi. Guendogan zyskała rozpoznawalność jako prezenterka stacji Rai 1. Działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 800 tys.użytkowników.

Ilkay Guendogan i jego ukochana. Anna Lewandowska zachwycona. "Niesamowita para"

Ilkay Guendogan i jego ukochana Sara zaczęli się spotykać w 2021 roku. Kilka miesięcy później ogłosili zaręczyny. Ze ślubem także nie czekali zbyt długo. Stanęli na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Jak informował "Daily Mail", uroczystość odbyła się w Kopenhadze. "Pobraliśmy się. Jesteśmy szczęśliwi" - pisał wówczas Ilkay Guendogan. W 2023 roku kapitan reprezentacji Niemiec i jego żona powitali na świecie swojego syna, Kaisa. "Nasza miłość jest tutaj" - czytaliśmy w mediach społecznościowych Sary Guendogan.

Co ciekawe, żona kapitana reprezentacji Niemiec zna się z Anną Lewandowską. Jakiś czas temu trenerka fitness opublikowała ich wspólne zdjęcie. Wykonały je podczas meczu FC Barcelony. Omawiany kadr znajdziecie w galerii na górze strony. Panie spotkały się także na gali "Sport Bilda". Lewandowska opublikowała zdjęcie Ilkaya Guendogana pozującego z żoną i opatrzyła je serdecznym opisem. "Niesamowita para" - pisała żona Roberta Lewandowskiego.

Zanim Ilkay Guendogan przeszedł do FC Barcelony, to rozmawiał o transferze Robertem Lewandowskim. Sportowcy wcześniej grali razem w Borussii Dortmund. - Poprosił mnie o rozmowę po meczu. Opowiedział mi o klubie, stylu życia, mieście i o tym, co najbardziej lubi w Barcelonie. Widziałem szczęście w jego oczach, kiedy to mówił. Ter Stegen też do mnie napisał. Nie przyszedłem jednak z powodu ich wypowiedzi, ponieważ decyzja była podjęta wcześniej, ale oni mi pomogli - mówił Ilkay Guendogan na konferencji prasowej. ZOBACZ TEŻ: Lewandowska miała doprowadzić do stłuczki. Wyjeżdżała z parkingu i bach! Zdjęcia trafiły do sieci