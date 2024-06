Miejski Reporter jako pierwszy nagłośnił sprawę ataku na Viki Gabor i jej ojca. Menadżer artystki wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, że zajście mogło mieć charakter rasistowski. Oskar Laskowski w rozmowie z Onetem dodał, że przyczyną wybuchu sprawcy były emocje na drodze. Głos zabrała również siostra artystki, Melisa, która nie ukrywała, że sama w przeszłości spotykała się z przykrymi sytuacjami, ze względu na swoje romskie korzenie. "Tata został dotkliwie pobity tylko dlatego, że przekroczył linię ciągłą" - stwierdziła. Jak się okazało, Dariusz Gabor kierując pojazdem próbował zmienić pas. Przekroczył jednak linię ciągłą, co miało doprowadzić do zablokowania ruchu. W pewnym momencie inny kierowca wysiadł z samochodu i zaatakował ojca wokalistki. Po incydencie ojciec Viki Gabor musiał trafić do szpitala z podejrzeniem złamania nadgarstka. Donoszono, że w wyniku stresu miał również zemdleć. Jeden z portali skontaktował się z policją z prośbą o komentarz. Jak się okazało, sprawca usłyszał już zarzut.

Sprawca napadu na Viki Gabor i jej ojca usłyszał zarzut. Ukarany może być też ojciec wokalistki

Wiadomo, że sprawca po ataku został zatrzymany. Portal Pudelek skontaktował się z policją, by ustalić postępy w śledztwie i co może czekać 34-letniego mężczyznę. Jak się okazało, ten usłyszał już zarzut.

34-letni kierowca usłyszał zarzut z art. 155 KK: 'Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch". Czynności z nim zostały zakończone. Został zwolniony do domu

- powiedział st. post. Rafał Wieczorek Oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III w rozmowie z serwisem Pudelek.

Jak przekazał portal, najprawdopodobniej Dariusz Gabor również zostanie ukarany. Przekroczenie linii ciągłej jest wykroczeniem drogowym, za które może grozić mandat lub punkty karne.

Rodzina Viki Gabor już wcześniej doświadczyła ataku

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w 2020 roku. Dwóch napastników zaatakowało Viki i jej rodziców i mieli zażądać od nich pieniędzy. PAP poinformował wówczas, że agresorzy pobili ojca nastolatki, który odmówił przekazania gotówki. Rodzinę Gabor wsparli wówczas pracownicy ochrony, którzy zawiadomili policję o ataku. Więcej zdjęć wokalistki, włącznie z jej apelem do fanów po ataku, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.