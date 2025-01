Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Show ma zagościć w ramówce już na wiosnę. Polsat od dłuższego czasu przygotowuje się na nową odsłonę programu. Fani stopniowo poznają nazwiska sław, które będą miały okazję sprawdzić swoje umiejętności na parkiecie. Widzowie właśnie dowiedzieli się, kto jeszcze zatańczy w show. Ta osoba wywołała skrajne emocje.

"Taniec z gwiazdami". Oto kolejny uczestnik. Internauci kompletnie go nie kojarzą

Fani poznali nazwisko kolejnego uczestnika "Tańca z gwiazdami". "Do walki o Kryształową Kulę w najbliższej edycji 'Tańca z Gwiazdami' włącza się Michał Barczak" - czytamy na profilu programu na Instagramie. Widzowie od razu otrzymali krótki opis nowego bohatera. "Aktor, który na swoim koncie ma już ponad 40 ról. Znacie go z takich produkcji jak 'Szadź', czy 'Niebezpieczni dżentelmeni'. Wiosną na Michała czeka kolejna, tym razem taneczna przygoda!" - napisano. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że internauci nie byli pewni, kim jest! Pojawiły się wymowne komentarze. "Pierwszy raz go widzę", "Nie wiem, kto to", "Kto to Michał Barczak? Bo program to 'Taniec z gwiazdami'" - czytamy pod postem.

"Taniec z gwiazdami". Kaczorowska miała już nie wracać do programu. Zmieniła jednak decyzję

Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu podjęła decyzję, że nie wróci już do "Tańca z gwiazdami". Jak się jednak okazało, wszystko się zmieniło. W najnowszej rozmowie z portalem Pomponik zdradziła, co ją do tego skłoniło. Padły słowa o tęsknocie. - Jasne, że tak mówiłam, bo wszyscy się zmieniamy i sytuacja się zmienia, natomiast wydaje mi się, że czasem warto nie napinać się na coś bardzo mocno. Czasem po prostu trzeba posłuchać swojego serca - powiedziała. Dodała, że bardzo tęskni za tańcem. - Mam taki moment w życiu, że potrzebuję potańczyć, wytańczyć. Taniec jest taką formą, która mnie wyraża najbardziej, taniec to moje korzenie, taniec to całe moje życie, a jeśli mogę to połączyć z pracą, to uznałam, że to dobre rozwiązanie - przyznała. ZOBACZ TEŻ: Kolejna uczestniczka "Tańca z gwiazdami" ujawniona. Padniecie, jak poznacie nazwisko