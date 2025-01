Już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że Joanna Koroniewska poprowadzi nowy program w stacji TVN. W lipcu 2024 roku w trakcie programu "Dzień Dobry Wakacje" podano do wiadomości, że aktorka dołącza do ekipy TVN-u i będzie gospodynią nowego show. Teraz wiadomo, że program zadebiutuje na antenie wiosną.

REKLAMA

Zobacz wideo Koroniewska reaguje na hejt. Ma apel do widzów

Joanna Koroniewska z nowym programem w TVN. Poprowadzi "Zróbmy sobie dom"

"Zróbmy sobie dom" to format, w którym rywalizować będą pary. Uczestnicy będą starali się zdobyć wymarzoną posiadłość. Wcześniej jednak będą musieli przejść szereg skomplikowanych zadań, w tym samodzielnie zrobić remont wnętrz. Wszystko pod nadzorem Joanny Koroniewskiej. Jest jednak o co walczyć, bo sama nieruchomość będzie miała wartość ponad miliona złotych.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Dowbor wytknął Koroniewskiej, że mogłaby już obchodzić Dzień Babci. Jej reakcja to hit

Joanna Koroniewska podekscytowana nowym programem TVN. "Wyjątkowy z wielu powodów"

Joanna Koroniewska nie ukrywa, że jest bardzo podekscytowana programem, który będzie mogła poprowadzić. Jest też pewna, że show przypadnie do gustu widzom. - Aż mam ciarki. (...) Ten projekt jest wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to jest prawdziwe reality show. (...) Druga rzecz - to mnie najbardziej fascynuje - my, Polacy, kochamy remonty, kochamy kłócić się o remonty. Zobaczycie kawał dobrej remontowej roboty - powiedziała Joanna Koroniewska w "Dzień Dobry Wakacje". W "Zróbmy sobie dom" pojawi się też grono ekspertów: "złota rączka" Wiesiek Skiba, ekspert od sprzedaży nieruchomości Dawid Małycha i architektka wnętrz Anna Błaszczyk.

Przypomnijmy, że Joanna Koroniewska wraz z Maciejem Dowborem jest nominowana w plebiscycie Plotka i Radia Zet, Jupitery 2024. Prezenterzy walczą o zwycięstwo w kategorii Duet Nie Z Tej Ziemi. Co ciekawe, Koroniewska i Dowbor w ubiegłym roku wygrali Jupitera właśnie w tej kategorii. Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!