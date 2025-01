Łukasz z 'Chłopaków do wzięcia' walczy o zdrowie. Czeka go operacja

Serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" po raz pierwszy wyemitowano w 2012 roku i nadal cieszy się ogromną popularnością. Program doczekał się już 26. sezonów. Widzowie nadal chętnie śledzą losy uczestników, którzy poszukują miłości. Kilka sezonów temu jednym z ulubionych bohaterów widzów był Łukasz nazywany Motylkiem. Niestety w programie nie udało mu się znaleźć tej jedynej. Co u niego słychać? W mediach społecznościowych opublikował poruszający post, w którym poinformował o swoim stanie zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

"Chłopaki do wzięcia". Łukasz opowiedział o swojej walce o zdrowie. "Mam cztery stenty"

Pod koniec 2023 roku Łukasz z "Chłopaków do wzięcia" informował, że w bardzo złym stanie zdrowia trafił do szpitala w Gdańsku. Uczestnik show miał kłopoty z oddychaniem, zatkane płuca i odczuwał kłucie w sercu. Po pobycie w szpitalu usłyszał przytłaczającą diagnozę. Jak się okazało, miał zawał serca, niewydolność lewej komory, a także miażdżycę i tętniaka aorty. Przez kilka dni był nawet podłączony do maszyny wspomagającej oddychanie. Łukasz opublikował na Facebooku podsumowanie zeszłego roku pod względem walki o swoje zdrowie.

Drodzy znajomi i przyjaciele, w dniu dzisiejszym 5 stycznia mija rok, jak miałem zawał serca i zawał mięśnia sercowego i mam w sobie cztery stenty wsadzone

- czytamy we wpisie. Bohater "Chłopaków do wcięcia" ma także inne problemy zdrowotne, takie jak bezdech senny, niewydolność nerek, kamienie na nerkach, powiększona prostata i nadczynność tarczycy. Poinformował, jakie ma plany związane ze zdrowiem. Łukasz na wiosnę ma przejść operację zmniejszania żołądka.

ZOBACZ TEŻ: Motyl z "Chłopaków do wzięcia" już tak nie wygląda. Opadną wam szczęki

"Chłopaki do wzięcia". Łukasz obawia się operacji. "Jesteś twardy facet i nie odpuszczasz"

W dalszej części wpisu uczestnik "Chłopaków do wzięcia" poinformował, że obawia się operacji. 'Boję się, że mogę się nie obudzić i wszystko może się skończyć" - dodał. W sekcji komentarzy odezwali się fani Motylka, którzy bardzo mu kibicują i życzą, aby szybko wrócił do pełnego zdrowia. "Łukasz dbaj o siebie. Wszystko będzie dobrze. Ja i wielu trzyma za ciebie kciuki", "Łukasz przeszedłeś już długą wyboistą drogę w walce o swoje zdrowie i udało się, bo jesteś twardy facet i nie odpuszczasz. Teraz też tak będzie, nic się złego nie wydarzy. Dbaj o siebie, myśl pozytywnie i spełniaj swoje marzenia", "Łukasz w tobie jest siła. Spróbuj sam zrzucić kilogramy. Dobry dietetyk i samozaparcie. Operacja to ostateczność" - czytamy w komentarzach. Kibicujecie Łukaszowi?

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!