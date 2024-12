Już niebawem, jak co roku, rozpoczną się koncerty sylwestrowe, które będą transmitowane w telewizji na żywo. Teraz stacje czeka jednak spora konkurencja. Oprócz Polsatu i TVP widzowie mają do wyboru także Sylwestra z Telewizją Republika. Od tego, co wybiorą na wieczór, zależy sukces danego nadawcy. Nic więc dziwnego w tym, że organizatorzy zabiegają o widzów. W ostatniej chwili Telewizja Polska postanowiła zrobić w tym temacie sprytny wybieg. Tym trikiem chce zgromadzić więcej ludzi przed telewizorami.

TVP walczy o widza i wyskakuje ze zmianą na ostatnią chwilę. Tak rozgromi konkurencję?

Pierwotny plan zakładał, że "Sylwestrowa Moc Przebojów" w Polsacie rozpocznie się o 19:55, a "Sylwester Marzeń z Dwójką" w TVP o 20:00. Okazało się, że w ostatnie popołudnie 2024 roku TVP postanowiła wprowadzić nagłą zmianę.

Nie możemy doczekać się największej imprezy roku. Dlatego zdecydowaliśmy się przyspieszyć start Sylwestra z Dwójką. Zaczynamy już o 19:50 TVP2, TVP VOD i na Stadionie Śląskim

- można przeczytać w mediach społecznościowych. Wygląda to na prawdziwą bitwę o widza. Twórcy "Sylwestra z Dwójką" najwyraźniej liczą na to, że kiedy widzowie włączą TVP2 wcześniej, zostaną już na tym kanale. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

Gdzie oglądać sylwestra? TVP, Polsat, TV Republika

Do czołowych stacji telewizyjnych organizujących sylwestrowe koncerty dołączyła w tym roku TV Republika. Po raz pierwszy widzowie będą mieli okazję oglądać "Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie" z Republiką, który odbędzie się na scenie w Chełmie. Transmisja zacznie się o 20:00, czyli najpóźniej spośród stacji. Niedawno wyciekły stawki, jakie otrzymają gwiazdy za swoje występy. Wśród znanych nazwisk pojawi się sporo gwiazd disco polo. Stacja ściągnęła do siebie czołowe zespoły tego gatunku, jednak król disco polo, czyli Zenon Martyniuk wystąpi tym razem w Polsacie. TV Republika zadbała także o marketing i sprzedaż imprezowych akcesoriów na miejscu. Jednak stoisko sprzedażowe wywołało kontrowersje ze względu na to, że w asortymencie pojawiło się wiele politycznych gadżetów. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: "Sylwester z Dwójką" stawia na zagraniczne sławy. Wyciekła lista