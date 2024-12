Kamil Mandat wystąpił w dziesiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki połączyły go w parę z Joanną. W relacji uczestników bywały lepsze i gorsze chwile. Ostatecznie jednak postanowili, że nie będą kontynuować małżeństwa. - Miałam nadzieję, że zakocham się w jego osobowości i tak się po prostu nie stało. Nie było między nami tego czegoś - tłumaczyła Joanna w mediach społecznościowych. Dodała, że podczas podróży poślubnej czuła się bardzo samotnie. Jak teraz wygląda kontakt Joanny i Kamila?

REKLAMA

Zobacz wideo Te pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwały

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zaskoczył wyznaniem o Joannie. "Kontakt odżył"

Kamil udzielił ostatnio wywiadu dla portalu tvn.pl. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawił, jak obecnie wygląda jego relacja z Joanną. "Po zakończeniu emisji programu odżył na nowo kontakt między mną i Joasią. Mamy bardzo dobry, koleżeński kontakt. Nie tak dawno wspólnie braliśmy udział w programie "Dzień Dobry TVN" - powiedział. Kamil wyjawił także, że kontaktował się z innymi uczestnikami formatu. Mógł liczyć na ich pomoc i rady w trakcie emisji. "Mam również kontakt 'internetowy' z niektórymi uczestnikami poprzednich edycji, którzy wspierali mnie radami, w czasie kiedy program był emitowany w telewizji" - dodał Kamil w wywiadzie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Piotr z "ŚOPW" zadał Agacie kolejny cios. Jest dalszy ciąg afery z nazwiskiem

galOtwórz galerię

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil jest zakochany? Wszystko wyjawił

W dalszej części rozmowy Kamil został zapytany o to, czy w jego życiu pojawił się ktoś nowy. Uczestnik dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozwiał wszelkie wątpliwości. "Póki co nie odnalazłem miłości, ale wierzę, że gdzieś tam ona jest. Nigdy nie szukałem i nie zamierzam szukać jej na siłę, wiążąc się tylko z potrzeby wejścia w relację z drugą osobą. Miłość jest 'przypadkowa' i nigdy nie wiemy, kiedy spotkamy ją w swoim życiu, ale na pewno prędzej czy później pojawia na naszej drodze życiowej" - wyjaśnił w rozmowie. Sądzicie, że Joanna i Kamil pasowali do siebie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.