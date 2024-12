"M jak miłość" to uwielbiany przez widzów serial. Jest emitowany przez ponad 20 lat w Telewizji Polskiej. W trakcie dwóch dekad w produkcji pojawiło się mnóstwo różnych wątków. Wśród nich można wyróżnić historię Anety (Ilona Janyst). Kobieta jest żoną Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel), brata Marcina (Mikołaj Roznerski) i mamą Borysa. Nieprzewidywalna fabuła jest wyjątkowo ciekawa dla fanów serialu "M jak miłość". Mało kto wie, że w serialu pojawia się "prawdziwy" mąż Ilony Janyst. W kogo wciela się Paweł Janyst?

Kim jest mąż Anety z "M jak miłość"? Prawdziwy ukochany Ilony Janyst zagrał u jej boku

Rola w "M jak miłość" przyniosła Ilonie Janyst dużą popularność. Nie każdy jednak wie, że jej ukochany również jest aktorem. Paweł Janyst pojawił się u boku żony w słynnym serialu. Mężczyzna wcielił się w rolę duchownego, który niespodziewanie pojawił się w klinice i okazał się bardzo pomocny. W odcinku 1696., który został wyemitowany 2 stycznia 2023 roku. Ilona Janyst była jednak zachwycona, że mąż pojawił się razem z nią na planie. W mediach społecznościowych podkreślała, że było to fajne doświadczenie. Rola księdza została doceniona, a aktor dołączył na stałe do obsady. Co więcej, pojawia się nawet w czołówce "M jak miłość".

Mąż Ilony Janyst pojawił się w "M jak miłość". Co to była za scena?

Scena z Iloną Janyst i jej ukochanym była całkiem nietypowa. W 1696. odcinku młody ksiądz (Paweł Janyst) okazał się bardzo pomocny. Serialowa Aneta zobaczyła słabe wyniki Jakuba, który mierzył się z białaczką. Z tego względu zaproponowała mu i Kasi szybki ślub. Do ceremonii był potrzebny duchowny. Aneta zaangażowała zatem księdza, którego poznała w trakcie wizyty lekarskiej. Poprosiła, aby odprawił skromną ceremonię ślubną. Chciała, aby Jakub miał motywację do dalszego leczenia w związku z postępującą chorobą.