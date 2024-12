"Pytanie na śniadanie" przechodzi ciągle zmiany. W 2023 roku z programu odszedł Łukasz Nowicki, a po tym, jak władzę w Polsce przejął obecny rząd, zmienił się skład prowadzących, którzy działali w czasach, kiedy rządził PiS. Jak się okazuje, producenci śniadaniówki uznali, że brakuje go w obsadzie. Zaproponowano mu powrót na ekran, a gospodarz zaliczył ponowny debiut 2 grudnia.

Łukasz Nowicki wrócił do "Pytania na śniadanie". Przywitał się z widzami

Pierwsze powitanie z widzami odbyło się jeszcze przed rozpoczęciem poniedziałkowego odcinka. Przed 7:30 na TVP2 emitowana jest krótka zapowiedź, co danego dnia czeka widzów śniadaniówki. To właśnie wtedy Joanna Górska przekazała oficjalnie na antenie powrót dziennikarza. - Proszę państwa, Łukasz Nowicki wraca do "Pytania na śniadanie". Wszyscy się cieszymy - mówiła z uśmiechem. Gospodarz poczuł się nieco skrępowany i przedstawił koleżankę. Po opowiedzeniu, jaki będzie główny temat odcinka, pokusili się o kolejne uprzejmości. - Witam cię na pokładzie - zwróciła się do Nowickiego Górska. - Dziękuję, dziękuję, że mnie przyjęliście - mówił nieco zawstydzony. O 7:30 ruszył oficjalnie pierwszy odcinek z udziałem Łukasza Nowickiego. Po powitaniu się z widzami razem z Górską nawiązali do jego powrotu. - Witamy bardzo na pokładzie, bardzo się cieszymy razem z naszymi widzami, bo jesteś uwielbiany, kochany, oczekiwany - wychwalała kolegę dziennikarka. Ten przyznał jednak, że nie wszyscy są zadowoleni z decyzji władz śniadaniówki, ale zapewnił, że postara się zrobić co może, by zmienić zdanie krytyków.

Nowicki wrócił do "PnŚ". Widzowie ocenili

Widzowie już ruszyli do komentowania ponownego debiutu Łukasza Nowickiego w formacie. Na oficjalnym profilu na Facebooku śniadaniówki podzielili się odczuciami. Jak się okazuje, przeważają pozytywne opinie. "Super, że pan Łukasz dołączył do prowadzących. Brakowało tu pana", "Wspaniale. Nareszcie prowadzący, którego trudno było pożegnać, znów wraca. Oby na dłużej", "Miło się ogląda pana Łukasza" - cieszą się fani "Pytania na śniadanie". Niektórzy jednak uważają, że Joanna Górska nie pasuje do pary z nim (przypomnijmy, że do grudnia jej partnerem był Robert Stockinger). A wy jak uważacie? Dajcie znać w naszej sondzie.