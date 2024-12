Program "Rolnik szuka żony" wielokrotnie zaskoczył fanów na różne sposoby. Wierni widzowie czekają już na zakończenie 15. edycji. Nie da się ukryć, że ostatni odcinek był bardzo szokujący. Wiktoria i Adam nie są już parą. Taka sama sytuacja wystąpiła u Sebastiana i Kasi. Rolnik postanowił zakończyć ten związek. 1 grudnia wszystko się rozstrzygnie, a widzowie otrzymają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W mediach społecznościowych pojawiły się już nagrania, które zapowiadają wielki finał. Nie każdy był zachwycony.

"Rolnik szuka żony". Widzowie nie są zachwyceni. Chodzi o zwiastuny

W sieci pojawiły się zwiastuny, które zdradziły wiele informacji dotyczących finału programu "Rolnik szuka żony". Fani byli zdania, że wiele fragmentów ujawnia za dużo szczegółów. Szczególnie nie byli zachwyceni z uwagi na pokazanie wątku z Patrycją. "Przestańcie spoilerować, na miłość boską. Jaka przyjemność jest później z odcinka, skoro wyrywkowo znam już 25 procent treści i to zwykle tej najbardziej emocjonującej" - napisał jeden z internautów na Facebooku. Niektórzy stanęli jednak w obronie produkcji. "Nie chcesz, to nie oglądaj. Poza tym to jest bardzo często wyrwane z kontekstu i okazuje się, że sens wypowiedzi jest zupełnie inny", "Pozory mogą mylić" - czytamy w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska ogłosiła to tuż przed finałem. Chodzi o inny program

Niedługo przed finałowym odcinkiem Marta Manowska zwróciła się do widzów. Zapowiedziała powrót lubianego formatu. "Widzimy się w Dwójce już od stycznia. Szósta, piękna odsłona naszego ukochanego "The Voice Senior". Dziękuję przecudnym bohaterom. Mam poczucie, że w końcu mieliśmy czas na stworzenie relacji. Dziękuję całej ekipie, mojemu współprowadzącemu Robertowi Stockingerowi. Wszystkim zaangażowanym w to, żeby ten program był tak pięknie wzruszający i energetyczny. Do zobaczenia na antenie" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Pary pojawiły się w studiu TVP. Kąśliwy komentarz o nadchodzącym finale