Klaudia Zioberczyk wygrała 13. Edycję "Top Model". Laureatka modowego reality show pojawiła się w ostatnim wydaniu "Dzień dobry TVN". Towarzyszyła jej redaktor naczelna magazynu "Glamour". W porannym programie modelka zdradziła, co planuje na najbliższe miesiące. Wyjawiła także, jakie jest jej największe zawodowe marzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwyciężczyni 13. edycji "Top Model" to ulubienica Krupy. Usłyszała, że ma "jeden wyraz twarzy"

Klaudia Zioberczyk z "Top Model" wystąpiła w "Dzień dobry TVN". Opowiedziała o swoich planach

Kilka godzin po triumfie w 13. edycji "Top Model" Klaudia Zioberczyk zasiadła na kanapie w studiu "Dzień dobry TVN". W rozmowie z laureatką uczestniczyła także Katarzyna Dąbrowska, redaktor naczelna "Glamour". Dziennikarka nie szczędziła modelce komplementów. Stwierdziła też, że ma wszelkie predyspozycje, aby rozwijać karierę. - Ona jest zawsze uśmiechnięta, ona jest zawsze pozytywnie nastawiona, praca z nią była wspaniałym doświadczeniem - powiedziała. Nieco zawstydzona Zioberczyk przyznała, że chce jak najlepiej wykorzystać swoją szansę.

Może to będzie moje pięć minut, może nie. Ale zobaczymy i teraz chcę na maksa pójść w to

- zapewniła. Jednocześnie zwyciężczyni "Top Model" zaprzeczyła, jakoby planowała przerwać naukę. Klaudia studiuje bowiem prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. - Ja chcę skończyć studia, jestem na etapie pisania pracy magisterskiej - wyjawiła. Modelka przyznała też, że w programie udało jej się nawiązać przyjaźnie na całe życie i to właśnie ten jego aspekt uważa za najbardziej wartościowy. - Są to relacje, które zostaną ze mną na długo - powiedziała. Laureatka modowego reality show zdradziła, że jej największym zawodowym marzeniem jest wyjechać na kontrakt do Nowego Jorku.

Klaudia Zioberczyk ma już za sobą pierwsze doświadczenia w modelingu

Kiedy Klaudia Zioberczyk zjawiła się na castingu do 13. Edycji "Top Model", miała już za sobą pierwsze doświadczenia w modelingu. Okazało się bowiem, że jako 13-latka została wysłana przez agencję modelek do Nowego Jorku. Jak sama przyznaje, była jednak wówczas stanowczo za młoda i spanikowała. - Poleciałam wtedy sama (...) Wystraszyłam się. Uważam, że byłam za młoda. Czasem trzeba poczekać - mówiła w rozmowie z Michałem Pirógiem zwyciężczyni modowego reality show.