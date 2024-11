Najnowszy sezon programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest niezwykle emocjonujący. To między innymi zasługa Joanny i Kamila, którzy wciąż docierają się na ekranie. Chociaż wiele wskazywało na to, że ich małżeństwo się rozpadnie, to w poprzednim odcinku Joanna niespodziewanie wyszła z propozycją. - Zaproponowałam, żebyśmy się pocałowali. Nie było z jego strony ani sekundy zastanowienia, tylko od razu ustawił się do mnie. I mówię: Tu nie ma chemii? No nie wiem - powiedziała Joanna. Na tym jednak nie koniec.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna opowiedziała o pustce po wyjeździe Kamila. "Smutno"

Produkcja postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała przedpremierowy fragment najnowszego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na zamieszczonym nagraniu Joanna odwiozła Kamila na dworzec i zaczęła odczuwać pustkę bez męża, który odjechał przed wielkim finałem. - Weszłam do domu i było cicho, pusto, smutno - odparła przed kamerami. Kamil także zdecydował się na szczere wyznanie. Przyznał, że eksperyment nie był dla niego łatwy, ale niczego nie żałuje. - Ktoś może powiedzieć, że coś mogłem zrobić inaczej, czy też być inny. Nie wiem, to nie był prosty czas dla mnie na pewno, natomiast w tym momencie nie czuję, żebym cokolwiek zmienił - powiedział. Myślicie, że tęsknota Joanny za Kamilem to dobry znak i ich małżeństwo przetrwa? O tym przekonamy się już w finale, który zostanie wyemitowany 19 listopada o godzinie 21:30.

W poprzednim odcinku Kamil otworzył się przed kamerami i zaczął snuć plany o życiu z Joanną. - Wcześniej było to dla mnie jasne wszystko, ale teraz - mimo że nadal jestem świadom tych pewnych rzeczy, których nie czuję, których mi brakuje, no to pojawiły się jakieś te czynniki, które sprawiają, że jakoś widzę w tym jakąś przyszłość - powiedział. Kibicujecie tej parze? Dajcie znać w sondzie na dole strony.