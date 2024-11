Joanna Sarapata to ceniona za granicą artystka. Maluje obrazy, tworzy plakaty. W przeszłości była żoną Jarosława Jakimowicza, z którym doczekała się syna Jovana. Zdjęcia mamy i syna znajdziecie w naszej galerii. To właśnie on towarzyszył jej podczas wizyty w "halo tu polsat", gdzie opowiedzieli o tym, co u nich słychać, a także poruszyli kilka bardziej prywatnych tematów. Nie zabrakło też powrotów do trudnych doświadczeń.

Joanna Sarapata padła ofiarą oszustów. Po latach do tego powróciła

Artystka napisała autobiografię "Do Stu Razy Sztuka", za pomocą której "chciała się pożegnać z przeszłością". Uważa to za symboliczne zakończenie pewnego etapu w życiu i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. W książce nie brakuje więc powrotów także do tych bardziej przykrych faktów z jej życia. Katarzyna Cichopek, która prowadziła piątkowy program, nawiązała do "różnych przeżyć, także dramatycznych". - Był taki moment w pani życiu, kiedy straciła pani cały swój majątek. To był, nawet można powiedzieć, wątek kryminalny. Jak do tego doszło? Jak pani sobie z tym poradziła, żeby zaczął od zera, od początku? - zwróciła się do Sarapaty.

W ogóle to leciałam na walerianie, ponieważ to było w Barcelonie, w związku z tym brałam takie środki, żeby się wyluzować, żeby dzieci przede wszystkim nie czuły, że jest po prostu totalny przewrót w naszym życiu.

- Myślę, że to skłoniło bardzo do pokory, przyglądania się, co się dzieje. Do przyglądania się samej sobie, dlaczego mi się to zdarza - tłumaczyła Joanna Sarapata, a Katarzyna Cichopek kontynuowała wątek. - Czyli to jest takie, hmm... naiwne ufanie ludziom, którzy są potencjalnymi naszymi wrogami. Bo rozumiem, że tutaj sprawa dotyczyła tego, że menedżer przejął prawa do wszystkich pani prac artystycznych? - zapytała.

To tak do końca nie jest, dlatego, że to my tak naprawdę sprawiamy i dajemy tym osobom możliwość korzystania z nas, do oszukiwania nas. To jest w nas wina, nie w nich. Oni po prostu mają taki charakter i profitują z tego

- odparła gościni. Artystka przyznała, że dziś nie uważa tych ludzi za wrogów, a nazywa ich nauczycielami. Podkreśliła, że bardzo wiele ją nauczyli, a "dzięki temu ona jest w tym miejscu, w którym jest".

Joanna Sarapata została oszukana

Do tej trudnej sytuacji doszło kilka lat temu. Joanna Sarapata została oszukana przez nieuczciwego kolekcjonera, przez którego straciła majątek. Nie ukrywała, że oczarował ją i straciła czujność. Mężczyzna za niezłe pieniądze obiecał jej, że sprzeda obrazy na świecie. Po podpisaniu umowy na wywóz dzieł na Kostarykę, mężczyzna zaczął kręcić. Malarka nie zobaczyła obiecanych pieniędzy, a oszust posuwał się do coraz gorszych kłamstw. Nie miała ani swoich dzieł, ani środków do życia. Dla niej i jej bliskich rozpoczął się bardzo trudny czas. "Byłam sama, zdradzona, w obcym kraju, mieście, bez pieniędzy i szans na zarobek" - wyznała w rozmowie z "VIVĄ!". Po kilku miesiącach było jeszcze gorzej - jej majątek został skonfiskowany, stracili dom.