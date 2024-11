W ostatnim odcinku programu "Nasz nowy dom" ekipa ruszyła na pomoc rodzinie z Ćmielowa. Tym razem bohaterami serii zostało małżeństwo Dominiki i Jarosława. Para długo walczyła o to, aby stworzyć dla siebie i córki bezpieczny dom. W końcu kupili wymarzone lokum, ale okazało się, że budynek jest położony na wilgotnym gruncie i rodzina nie mogła w nim zamieszkać. Po kilku miesiącach intensywnego remontu rodzina mogli przeprowadzić się do domu. Nikt się nie spodziewał, że niedługo potem dosięgnie ich kolejna tragedia. Podczas jednej z letnich nawałnic ich dom został zalany. I tak rodzina została bez miejsca do mieszkania, pieniędzy i z ogromnymi długami. Widzowie show zgodnie przyznali, że tym razem uczestnicy słusznie znaleźli się w programie. Zupełnie odmienne zdanie mieli po emisji przedostatniego odcinka. Na tym nie koniec. W programie doszło także do ostrej wymiany zdań ekspertów.

"Nasz nowy dom". Widzowie ocenili działania ekipy. "Im należała się pomoc"

Po emisji odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów programu "Nasz nowy dom". Fani programu byli pod ogromnym wrażeniem rodziny Dominiki i Jarka. Podkreślili, że właśnie takim ludziom w programie należy pomagać. Widzowie niezbyt przychylnie odnieśli się do rodziny z poprzedniego odcinka serii, gdzie uznano, że pomoc programowej ekipy nie była im potrzebna, bo sami niewiele dawali od siebie, aby zmienić swoją sytuację. "Komuś ewidentnie nie chce się pracować", "Ale na tatuaże i paznokcie jest kasa, a na remont nie ma, to jest patologia, bo najważniejsze, żeby się pokazać tzn. tatuaże, ubrania, włosy i paznokcie, a w domu syf" - pisano w komentarzach. Tym razem rodzina zaskarbiła sobie sympatię widzów, którzy uznali, że pomoc była im potrzebna. "Takim ludziom się należało", "Super rodzina. Takim ludziom warto pomagać. Życzę szczęścia w nowym domu", "Takim ludziom, którzy przeszli tragedię dwukrotnie, należy się pomoc", "Tylko więcej takich rodzin w tym programie" - czytamy w komentarzach.

"Nasz nowy dom". Kłótnia na planie między szefem budowy a architektem. Poszło o długość tarasu