Dziewiąta edycja "Hotelu Paradise" była niezwykle emocjonująca. W poprzednim odcinku uczestnicy, którzy odpadli z formatu, zadawali niewygodne pytania mieszkańcom willi. Nie oszczędzili nikogo. - Dlaczego, mimo że wprost powiedziałeś wszystkim, że Maja ci się nie podoba i nie będziesz z nią w prawdziwym życiu, udajesz parę romantyczną - usłyszał Wojtek i ruszył z wyjaśnieniami. - Nie powiedziałem, że mi się nie podoba. Mogłem co najwyżej powiedzieć, że nie jest w moim typie - odparł. Ola usłyszała natomiast, że jest fałszywa. Na końcu przyszedł czas na głosowanie i decyzją uczestników do wielkiego finału przeszli Wojtek i Maja oraz Ola i Kuba. Jak potoczyły się ich losy?

"Hotel Paradise". Wielkie emocje w finale. To oni zwyciężyli dziewiątą edycję

Przed finałem atmosfera w hotelu była bardzo napięta. - Źle się czuję, że tu jestem, że doszedłem tutaj. Odwaliłem tutaj takie akcje, że nie zasłużyłem na to, żeby tu być - mówił Kuba. Wątpliwości minęły jednak wieczorem, gdy wszyscy uczestnicy zebrali się na uroczystym finale. Powitała ich wystrojona w niebieską sukienkę Klaudia El Dursi. Prowadząca poprosiła, aby zebrane osoby wskazały na parę, która ich zdaniem powinna stanąć na ścieżce lojalności. Większość osób zagłosowała na Maję i Wojtka oraz Olę i Kubę. I to oni przeszli do ścisłego finału. W tym momencie zaczęły się największe emocje. - Dziewiątą edycję "Hotelu Paradise" wygrali Maja i Wojtek! - przekazała radośnie prowadząca show. Zwycięzcy mogli zadecydować, czy chcą rzucić kulą zachować pieniądze dla siebie, czy podzielą się wygraną. Finalnie podzielili się wygraną na pół.

"Hotel Paradise". Widzowie nie byli zadowoleni z wyboru finałowych par. "Żenada"

Finaliści "Hotelu Paradise" spotkali się z ogromną krytyką w mediach społecznościowych. Internauci twierdzili, że żadna z par nie zasługiwała na to, aby stanąć na ścieżce lojalności. "Ola i Kuba to porażka programu. Tak samo Wojtek. Sanderka i Mateusz powinni wygrać", "Żenada, dwie pary fałszywe", "Masakra", "Oni nie zasłużyli na ten finał" - pisali w komentarzach pod postami produkcji. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Uczestnicy zażenowali widzów. Hemoglobinę robią rośliny, a chrzest Polski był w 1997 roku