Piotr, znany szerszej publice pod pseudonimem Trotyl, wystąpił w programie "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna bardzo chciał poznać drugą połówkę przed kamerami, ale niestety jego starania zakończyły się porażką. Dzięki formatowi zdobył jednak popularność i stale ją wykorzystuje. Prężnie działa m.in. na TikToku, gdzie podzielił się zaskakującymi wieściami. Jak się okazuje, ma w planach pojawić się w nowym sezonie innego matrymonialnego programu.

REKLAMA

"Chłopaki do wzięcia". Trotyl zapowiada udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Podobno jest już zakwalifikowany

Trotyl często kontaktuje się ze swoimi obserwatorami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podczas jednej z ostatnich transmisji na żywo na TikToku postanowił przekazać im pewne wieści. Ma zamiar wystąpić w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" i podobno został już zakwalifikowany do formatu. Fani telewizyjnego show są dość sceptycznie nastawieni do tego pomysłu. Wiele osób uważa, że Trotyl nie sprawdzi się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". O tych rozstaniach było głośno

"Chłopaki do wzięcia". Trotyl ma za sobą ciężkie doświadczenia. Nakrył ukochaną z innym

Piotrek, czyli Trotyl pojawił się w serii "Chłopaki do wzięcia" w 2021 roku. Jak podkreśliła sama produkcja, los go nie oszczędzał, bo bohater przyłapał swoją ukochaną na zdradzie... w krzakach niedaleko domu. "Z kumplem, który przyjeżdżał do mojej siostry" - dodał Trotyl. Piotrek opowiedział o całej sytuacji ze szczegółami. "Wróciłem z roboty i zobaczyłem, że krzaki się ruszają i oni tam uprawiali seks" - wyznał rozgoryczony. Z pewnością takie wyznania trudno wyobrazić sobie w takim programie jak "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak sądzicie, czy Trotyl odnalazłbym się w zupełnie innym formacie, jakim jest program TVN-u? Widzowie są przekonani, że jego rzekome dostanie się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to tylko sposób na rozgłos w sieci. Kto wie, co szykuje produkcja na nowy sezon matrymonialnego show konkurencyjnej stacji, być może fani programu jeszcze się zaskoczą.