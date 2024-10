Powrót "Awantury o kasę" po ponad dwóch dekadach nieobecności na antenie okazał się strzałem w dziesiątkę. Program Krzysztofa Ibisza jest teraz chętnie oglądany, a pytania z niego rozgrzewają nie tylko uczestników i publiczność w studiu, ale i przed telewizorem. Tym razem przed ostatnią reklamą, uczestnikom zielonych, żółtych i niebieskich sprawiło problem pytanie z wiedzy współczesnej. "Dwa państwa w Europie zamieniły w 2002 roku marki na euro. Jednym z nich były Niemcy. A drugim?" - zapytał gospodarz teleturnieju Polsatu i ogłosił przerwę. Po reklamach dowiedzieliśmy się, że poprawną odpowiedzią okazała się Finlandia.

Nowe odcinki "Awantury o kasę"

Tuż po reaktywacji "Awantury o kasę" widzowie nie kryli zadowolenia z efektu, który zobaczyli na ekranie. "Przeniosłem się w czasie, ale super. Mimo upływu 20 lat nadal się to dobrze ogląda, dobrze, że program nie został udziwniony, bo to pokazuje, że jest ponadczasowy!", "Klasa sama w sobie! Klimat programu sprzed 20 lat utrzymany w 100 proc.", "Bardzo się cieszę, że ten program wrócił" - komentowali internauci. Krzysztof Ibisz też był zachwycony. "Kochani, jestem szczęśliwy, że moja nowa 'Awantura o kasę' miała tak liczną, milionową widownię i spotkała się z tak przychylnymi recenzjami. Dziękuję za to, że oglądaliście i za każde dobre słowo. Powroty w telewizji, jak w życiu, nie zawsze się udają, nie zawsze widzowie pokochają program w nowej odsłonie. Z szacunku dla was byliśmy wierni zasadzie 'Nie zmieniaj tego, co działa'. Zostawiliśmy wszystkie elementy, które stały się kultowe (...) przede wszystkim pasjonujące licytację, świetne pytania i znakomicie dobrane drużyny, w których członkowie uzupełniają się wiedzą" - napisał prowadzący w swoich mediach społecznościowych.

Oglądalność nowej "Awantury o kasę"

Jak wygląda oglądalność nowego sezonu "Awantury o kasę"? Spośród sześciu wyemitowanych dotąd odcinków programu Polsatu największą widownię zgromadziło drugie wydanie z niedzieli 6 października, które obejrzało nieco ponad 1 mln widzów. Analizując wyniki poszczególnych odcinków widać, że więcej widzów gromadzą niedzielne wydania „Awantury o kasę", które mają średnio o 190 tys. odbiorców więcej niż sobotnie, co podają Wirtualne Media.