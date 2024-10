W jesiennej ramówce Polsatu nie mogło zabraknąć programu "Nasz nowy dom". Widzowie pokochali ten format i od ponad dekady cieszy się ogromną popularnością. Przez lata z show związana była Katarzyna Dowbor, ale jakiś czas temu podziękowano jej za współpracę. Dziennikarką zastąpiła Elżbieta Romanowska. Mimo że widzowie nie byli zachwyceni z takiego obrotu spraw, to wygląda na to, że już zaakceptowali nową gospodynię. Niedawno ekipa zrobiła uczestnikom wyjątkową niespodziankę i zaprosiła ich na koncert Dody. Bohaterka programu miała także okazję porozmawiać z wokalistką w jej garderobie. Tym razem eksperci odmienili życie pani Agnieszki i jej syna z niepełnosprawnością.

"Nasz nowy dom". Pani Agnieszka żyje w skrajnym ubóstwie. Jej dom się rozpadał

W ostatnim odcinku programu "Nasz nowy dom" ekipa programu odwiedziła Leszczany i pomogła pani Agnieszce i jej synowi Patrykowi, który urodził się jako wcześniak. Chłopiec przez przedwczesne przyjście na świat mierzy się z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Mama i syn mieszkali w rozpadającym się drewnianym domu, który nieprzystosowany był do potrzeb chłopca. Obydwoje żyli w skrajnym ubóstwie, bo na utrzymanie mają co miesiąc niewiele ponad tysiąc złotych. Ich dom kwalifikował się do generalnego remontu, nie mówiąc już o rozpadających się meblach, jak np. tapczan, na którym spała rodzina. Problemem był także zepsuty piec. W zimnych miesiącach roku pani Agnieszka musiała dogrzewać do elektrycznie, co generowała ogromne koszty. Jak ekipa programu "Nasz nowy dom" poradziła sobie z tym wyzwaniem? Tym razem miała na pokładzie nowego eksperta, który z entuzjazmem i głową pełną pomysłów postanowił pomóc odmienić życie pani Agnieszki i jej syna.

Ekipa Elżbiety Romanowskiej nie tylko wyremontowała wnętrze domu, zapewniając rodzinie nowe meble, akcesoria i sprzęty. Na uwagę zasługuje fakt, że odnowoiono też zewnętrzna elewację. Co ciekawe postawiono na mniej typowe rozwiązanie - mianowicie jasne deski.

"Nasz nowy dom". Do programu dołączył nowy architekt. Za nim pierwsze wyzwanie

Jak się okazuje, Elżbieta Romanowska nie jest już najświeższym członkiem ekipy programu "Nasz nowy dom". W programie pojawił się nowy architekt Kuba Babik i jego pierwszym zadaniem było zaprojektowanie domu dla pani Agnieszki i jej syna Patryka. Zanim Babik wystąpił w odcinku, miał już okazję przywitać się z widzami za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. - W jesiennym sezonie "Nasz nowy dom" miałem zaszczyt zasilić ekipę programu. Wspólnymi siłami pomogliśmy kolejnej potrzebującej rodzinie, dając im to, co dla każdego z nas jest fundamentem szczęścia. Ciepły i bezpieczny dom - ogłaszał.

Kim jest nowy ekspert? W swoim zawodzie ma już wieloletnie doświadczeni i bardzo dobrze radzi sobie z zarządzaniem różnego rodzaju projektami. Babik lubi wyzwania i poszukiwania nowych rozwiązań. Doskonale radzi sobie również z realizacją wielu zadań w tym samym czasie, a jego celem jest tworzenie projektów, które posłużą na lata.