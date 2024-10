W 2022 roku pani Agnieszka zgłosiła się do Magdy Gessler, która zgodziła się pomóc jej restauracji w "Kuchennych rewolucjach". Miała wtedy 48 lat. 6 października na oficjalnym profilu lokalu "Bistro pod przykrywką" przekazano smutne wieści o śmierci właścicielki. "Z żalem zawiadamiamy, że przewrotny los zabrał naszą ukochaną Agnieszkę do nieba. Była życzliwa i uczynna. Kobieta o wielkim sercu. Wspaniała żona i matka. Prosimy państwa tylko o jedno - wspomnijcie ją czasem ciepło. Pogrążona w smutku rodzina" - czytamy w mediach społecznościowych. Póki co lokal jest nieczynny do 20 października. Przyczyna jej śmierci nie jest podana do publicznej wiadomości. Pod wpisem pojawiają się komentarze zasmuconych internautów, którzy wyrażają swój smutek.

REKLAMA

Zobacz wideo Majka Jeżowska o śmierci byłego partnera

"Kuchenne rewolucje". Pani Agnieszka z "Bistro pod przykrywką" żaliła się w programie na problemy

W "Kuchennych rewolucjach" pani Agnieszka brała udział z mężem i córką Alicją, która wtedy miała 28 lat. - Zaczynaliśmy od lodów. W międzyczasie otworzyliśmy malutką knajpkę, gdzie sprzedawaliśmy hamburgery, frytki. Aż mojemu mężowi urodził się pomysł, by otworzyć coś większego - tłumaczyła pani Agnieszka i opowiedziała o ich problemach z finansami. - Od początku mieliśmy dania tańsze. Pierwszym dużym problemem, który nie pozwolił nam się rozwinąć, był remont ulicy. Byliśmy zamknięci z trzech stron - dodała. Stwierdziła, że od jakiegoś czasu się źle czuje i od kiedy pojawiły się problemy z jej bistro, schudła aż dziesięć kilogramów. Jej mąż dodał, że przed przyjściem do nich Magdy Gessler, obroty restauracji przez remont ulicy spadły o 90 proc. Później przyszła pandemia i ruch stał się niemal zerowy. W pewnym momencie małżonkowie mieli w kasie tylko 200 zł i nie było ich stać na pracowników. Po rewolucji Magdy Gessler bistro zmieniło nazwę na "Mam apetyt na...," ale właściciele wykorzystywali dawną nazwę. "Wyglądasz jak mała królowa" - mówiła do pani Agnieszki Magda Gessler podczas finałowej kolacji w programie.

Pani Renata z "Kuchennych rewolucji" w Zakopanem zmarła w 2023 roku

Tymczasem w 2023 roku dowiedzieliśmy się, że zmarła właścicielka restauracji Obrochtówka z Zakopanego, która ponad jedenaście lat temu gościła w "Kuchennych rewolucjach". Informacja o śmierci uczestniczki show TVN również pojawiła się na Facebooku. "Nasze serca rozpadły się na kawałki, była dla nas ostoją spokoju, szefową, ale i mamą. Każdy, kto miał okazje poznać Renatę, wiedział, jakim cudownym i pogodnym człowiekiem była. Obrochtówkę, którą każdy z nas zna, stworzyła właśnie ona. Jest nam bardzo ciężko, ale będziemy kontynuować jej spuściznę. To również dzięki wam to miejsce było jej skarbem" - czytaliśmy we wpisie na Facebooku. Panią Renatą przez wiele lat można było oglądać w programie w momencie, gdy lektor przedstawiał Magdę Gessler i wymieniał jej dokonania.