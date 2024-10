Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek tworzą zgrany duet, o czym chętnie opowiadają przed kamerami. - Jest bardzo dobrze. Rozumiemy się świetnie i w programie, i poza programem - mówił niedawno prezenter w formacie "halo tu polsat". Przed Katarzyną Cichopek dziennikarz był przez wiele lat związany z Pauliną Smaszcz, z którą doczekał się dwóch synów: Franciszka i Juliana. W ostatnim odcinku programu "Gogglebox" uczestnicy komentowali życiowe wybory Macieja Kurzajewskiego.

"Gogglebox". Dominik Abus ma jasne zdanie. "Wolałbym Paulinę Smaszcz"

W nowym odcinku programu "Gogglebox" uczestnicy oglądali fragment wywiadu Pauliny Smaszcz. Dominik Abus pochwalił dziennikarkę i stwierdził, że na miejscu Macieja Kurzajewskiego to właśnie z nią chciałby tworzyć związek. - Moim zdaniem zrobił błąd - zaczął swoją wypowiedź. Siedzący obok Krzysztof Radzikowski pytał, co dokładnie ma na myśli. - Wizualnie, wizualnie. Chyba że charakterami się, no wiadomo, nie dopasowali. No ale wolałbym Paulinę Smaszcz niż Cichopek. No gdzie? - komentował Dominik Abus. Na tym nie skończyły się pochwały byłej ukochanej Macieja Kurzajewskiego. Do dyskusji włączyła się także inna gwiazda programu "Gogglebox". - Lubię ją, lubię ją - mówiła przed telewizorem Maria Kwella.

Paulina Smaszcz szczerze o relacjach z Maciejem Kurzajewskim. "Rozmawiamy przez prawników"

Ostatnio Paulina Smaszcz udzieliła nam długiego wywiadu. Wspomniała o kontaktach z Maciejem Kurzajewskim. Nie miała okazji oglądać go w programie "halo tu polsat" i nie zależy jej na kontakcie z prezenterem. - Jesteśmy cały czas na etapie spraw sądowych. Rozmawiamy przez prawników. W ogóle nie mamy kontaktu ze sobą. Myślę, że też o to nie zabiegamy. Ani ja, ani on - wyznała. Paulina Smaszcz wyjawiła także, czego mu życzy. - Żeby założył wspaniałą rodzinę. Żeby był kochany i kochał. Żył po swojemu, ale w prawdzie i szczerości - skwitowała swoją wypowiedź Paulina Smaszcz.