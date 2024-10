Trwa kolejna edycja uwielbianego przez widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperyment nadal wzbudza ogromne emocje i kontrowersje. Czy tym któreś z dobranych przez ekspertki małżeństw przetrwa? Tego dowiemy się już niebawem. W ostatnim odcinku pary wybrały się w podróże poślubne i pojawiły się już w programie pierwsze zgrzyty. Jedną z uczestniczek nowej edycji jest Agata, którą połączono z Piotrem. Na ślubie od razu się polubili, ale uczestniczka bardzo szybko poczuła się osaczona przez partnera. "Nie denerwuje mnie jako człowiek, nie denerwuje mnie jako ewentualny partner w tym całym szaleństwie. Jedyne co, to może te takie planowania przyszłości i mówienie do siebie 'żono', 'mężu', 'kochanie', 'kotku', to wtedy tylko mam… czy nawet dotknięcie w środku nocy zaraz po weselu, gdzie dla mnie to jest 'jakby pająk po mnie chodził" - wspominała w ostatnim odcinku uczestniczka. Widzowie są przekonani, że ta para ma marne szanse na przetrwanie. Dowodem na tę teorię ma być także zapowiedź kolejnego odcinka, w którym dojdzie między małżonkami do kłótni. Tymczasem jak się okazuje, Piotr nawiązał relację z uczestniczką jednej z wcześniejszych edycji show. Pamiętacie Martę Podbioł?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta i Piotr się znają? Uczestnik nowej edycji zaskoczył

Marta Podbioł była bohaterką ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka została dobrana w parę z Maciejem, ale jeszcze przed wielkim finałem ich małżeństwo rozpadło się z hukiem. To nie zaskoczyło widzów, którzy już od samego początku nie wróżyli im wspólnej przyszłości. Marta dzięki udziałowi w programie zyskała popularność w sieci. Co jakiś czas organizuje na Instagramie relacje live i opowiada, co zmieniło się w jej życiu. Niedawno uczestniczka zmieniała pracę, więc ma dość stresujący czas. Wiadomo także, że nie jest w żadnej romantycznej relacji. Podczas spotkania z fanami na czacie pojawił się Piotr z nowej edycji programu, co wprowadziło wszystkich w osłupienie. "Co tam się nie odzywasz?" - napisał uczestnik. Marta od razu zareagowała na te słowa.

Mauroespersso (nazwa użytkownika - przyp. red.) dołączył, czyli nasz uczestnik ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'', witam cię serdecznie. Teraz twoja kolei, mam nadzieję, że emisja, która powoduje huśtawkę emocji, bo to jest na zasadzie, co pokażą, później pojawiają się komentarze, a ludzie komentujący raczej nie mają skrupułów... Także życzę siły i pozytywnej energii

- zwróciła się do Piotra Marta. W dalszej części rozmowy zapytano ją o to, czy utrzymuje kontakt z innymi osobami z programu. Jak się okazuje, uczestnicy utrzymują ze sobą kontakt, bo połączyły ich ekstremalne przeżycia, jakich doświadczyli w programie i komunikują się m.in. na Instagramie. - Staramy się wspierać siebie nawzajem - dorzuciła Marta. Podpytano Martę także o losy par z nowej edycji show. Podkreśliła, że wszystkich obowiązuje umowa, która zabrania wyjawiać takie szczegóły, więc nie może nic wyjawić.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta w końcu ma dobre wieści. Jest już po rozwodzie

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji live wyjawiła, że w końcu dostała rozwód z Maciejem. Co ciekawe, jeszcze w czerwcu 2024 roku para nadal była formalnie w związku. W końcu po bardzo długim czasie udało się dopełnić formalności. - Zapadł wyrok, jestem rozwódką. Mój najdłuższy związek się zakończył. Czekam na uprawomocnienie wyroku - podsumowała Marta.