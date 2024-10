"Chłopaki do wzięcia" to prawdziwy telewizyjny fenomen. Od kilkunastu edycji program cieszy się niesłabnącą popularnością. Los samotnych mężczyzn z małych wsi i miasteczek nie jest obojętny widzom, którzy z zapartym tchem śledzą perypetie bohaterów. Jednym z uczestników, którego wzloty i upadki mogliśmy obserwować w programie, jest Henio. Senior jest tym szczęśliwcem, któremu udało się znaleźć drugą połówkę. Jego wybranką jest Marysia. Niedawno Henio zdecydował się na remont domu. Nadszedł czas świętowania sukcesu związanego z zakończeniem prac.

"Chłopaki do wzięcia". Henio świętuje koniec remontu. "Zrobiłem to dla siebie i Marysi"

Henio z "Chłopaków do wzięcia" mieszka na gospodarstwie. Pomieszczenia wymagały już gruntownego odświeżenia i bohater serii w końcu zabrał się do działania. Henio nie tylko wymienił podłogę i pomalował ściany w salonie, ale zainwestował w nowe meble. Nawet Marysia była pod wrażeniem inwencji ukochanego. - Wersalkę też ładną kupił. Mnie się wydaje, że ma gust. Trochę się zna. Może nie na wszystkim, ale się zna - stwierdziła zadowolona. Efekty remontu docenili także widzowie, którzy stwierdzili, że pomieszczenie zmieniło się nie do poznania. Nadszedł czas świętowania sukcesu. Henio na tę specjalną okazję przygotował szampana, który chłodził się w starej wannie na podwórku. Dumny gospodarz zaskoczył Marysię. Był tak podekscytowany, że nie czuł, że rymuje. - Umeblowaliśmy mieszkanie i łykniemy z Marysią szampana po szklanie - zapowiedział radośnie. Bohater serii podkreślił, że na remont zdecydował się także ze względu na swoją partnerkę.

Musimy z Marysią wypić szampana na umeblowanie mieszkania i zakończenie remontu. Cały ten remont zrobiłem dla siebie i dla Marysi. Mnie się wydaje, że z Marysią się dogadamy jak najbardziej. Przecież różnie to może wyjść, ale ja bym już chciał, żeby Marysia była na stałe. No po prostu poczęstowałem Marysię szampanem, żeby uczcić zakończenie remontu no i wstawianie nowych mebli

- powiedział przed kamerami Henio.

"Chłopaki do wzięcia". Widzowie apelują do Henia. "Kup wreszcie ten pierścionek"

Widzowie serii "Chłopaki nie płaczą" wyraźnie nie chcą, aby Henio spoczął na laurach. Zachęcają go do wyremontowania kolejnych partii domu. To nie wszystko. Widzowie nakłaniają Henia do podjęcia poważniejszych kroków w relacji z Marysią. Jest mowa o pierścionku. "Heniu teraz jest kolej, żebyś się wziął za kuchnię. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Marysia gotowała obiady w takiej kuchni", "Heniowi brakowało takiej kobiecej ręki jak Marysia. Czekam na zaręczyny i oczywiście ślub. Producent tak to ciągnie... końca nie widać", "Henio! Nie ociągaj się i wręcz wreszcie pierścionek zaręczynowy" - czytamy w komentarzach.