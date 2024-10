Wraz z jesienną ramówką stacji TVN na antenę powrócił "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie po raz kolejny poznali sześciu odważnych uczestników, którzy swój los oddali w ręce ekspertek. Formuła programu zakłada, że to właśnie one zadecydują kogo z kim połączyć. Pary poznają się dopiero w urzędzie stanu cywilnego. I tak oto mamy kolejne małżeństwa w historii programu. Joanna została połączona z Kamilem, Agnieszka z Damianem, a Agata została żoną Piotra. W ostatnim odcinku pary wybrały się w swoje podróże poślubne. To pierwszy test dla ich relacji. Już zaczęły pojawiać się pierwsze zgrzyty. Agata już od samego rana nie miała dobrego nastroju. Poczuła się przytłoczona przez swojego partnera. W sieci właśnie pojawił się zwiastun kolejnego odcinka. Wygląda na to, że tylko jedna para będzie miło spędzać czas na wyjeździe.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kryzysy w małżeństwach. Tylko jedna para się wyłamała

Stacja TVN dba o podgrzanie atmosfery wokół programu i już wyjawiła, co wydarzy się w przyszłym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W udostępnionych fragmentach widać, że aż w dwóch parach atmosfera jest bardzo ciężka i pojawiły się pierwsze kryzysy. Agata wspomniała o pierwszym konflikcie. - Muszę prowadzić, myśleć, nawigować i jeszcze się z tobą kłócić - rzuciła zirytowana. Nad relacją Joanny i Kamila także zawisły czarne chmury. On poczuł, że partnerka nie traktuje go jak faceta. Joanna ma też pewne obiekcje wobec swojego partnera.

Na ten moment fizycznie u mnie to ciężko

- stwierdziła. O co dokładnie chodzi, tego dowiemy się dopiero w następnym odcinku, ale widzowie już wróżą tym parom rychły rozwód. Co słychać w związku Agnieszki i Damiana? Wygląda na to, że widzowie mają już faworytów, bo w relacji pary nastała istna idylla. Trzymanie się za ręce, buziaczki i kwiaty - tak para rozpoczęła podróż poślubną. Ekspertki z pewnością są zadowolone, widząc takie obrazy. - Nadajemy na tych samych falach i czasami rozumiemy się bez słów - podsumował rozanielony Damian. Agnieszka podkreśliła, że czuje się w jego towarzystwie wyjątkowo swobodnie i wszystko przychodzi parze bardzo naturalnie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie mają już swoich faworytów. "Elegancka parka"

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieli już chwilę na wyrobienie sobie opinii na temat nowych par i już wyciągnęli pierwsze wnioski. Co sądzą o Joannie i Kamilu? W komentarzach opublikowanych na profilach programu w mediach społecznościowych wyraźnie widać, że Joanna nie wzbudziła ich sympatii. "Asia introwertyk typowy! Nie jet w stanie być w związku. Nawet z księciem z bajki. Szkoda chłopaka", "Chłopie ty się pakuj i wracaj do domu. Szkoda twojego czasu", "Kamil źle trafił. Fajny facet z poczuciem humoru, a ona szybko pokazała charakter. Smutna jak jesienna pogoda" - czytamy. Jak fani programu ocenili Agatę i Piotra? "I tak nie będą razem. On jej nie podoba się fizycznie, co powoduje, że każde zachowanie będzie ją irytować cokolwiek, by nie zrobił. Po drugie zabiera jej przestrzeń, non stop nad nią wisi" - stwierdził jeden z internautów. Jak na razie ulubione małżeństwo według widzów to Agnieszka i Damian. "Damian i Agnieszka bardzo fajnie podchodzą do tej swojej relacji, nie oceniają się, tylko po prostu starają się i rozmawiają ze sobą. Tak po ludzku i naturalnie. Trzymam kciuki, żeby się udało", "Elegancka parka, wszystko powoli, spokojniutko, bez stresu i zbędnych negatywnych emocji" - czytamy. A wy komu kibicujecie?