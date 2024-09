Już wkrótce wystartuje nowy program "Moja mama i twój tata". 4 września o 20:10 na antenie Polsatu Katarzyna Cichopek poprowadzi show. Wśród uczestników znajdą się rodzice z dziećmi. Bohaterów łączy jedna wspólna cecha - choć wiele w życiu przeszli, nadal szukają miłości. Cichopek postara się pomóc im i zadbać o to, aby każdy znalazł szczęście.

"Moja mama i twój tata". Poznajcie uczestników!

W programie "Moja mama i twój tata" wystąpi osiem rodzin. Każda z nich opowie swoją historię. Katarzyna Cichopek przedstawi ośmioro rodziców wraz ze swoimi dziećmi. W pierwszym odcinku aktorka pokaże singli, którzy mają bagaż doświadczeń. Ich pociechy walczą o szczęście rodziców, więc postanowili zgłosić ich do programu. W show wystąpią:

44-letnia Anna z 21-letnim synem Martinem, którzy mówią o sobie, że są przyjaciółmi,

55-letnia przedsiębiorczyni Oliwia z 24-letnią córką Lucyną, która jest inluencerką i robi wszystko, aby mama znalazła miłość,

46-letni Szymon z 18-letnim synem Mateuszem. Panowie są dla siebie ogromnym wsparciem,

50-letni Krzysztof z 20-letnim synem Łukaszem. Ojciec i syn mają bliską relację i ufają sobie we wszystkim,

49-letnia Donata i 24-letnia Adriana. Córka wie, że mama bardzo liczy na miłość, więc cieszy się z jej udziału w programie,

39-letni Piotr i 18-letni Marcel. Nastolatek twierdzi, że jego tata jest ogromnym wzorem i wsparciem, pomimo tego, że nie spędzają razem dużo czasu,

42-letnia Monika i 21-letni Paweł. Syn uczestniczki twierdzi, że nadszedł moment, aby wreszcie ktoś się nią zaopiekował,

46-letni Krzysztof z 23-letnią córką Sylwią. Kobieta nie ukrywa, że jest wybredna pod względem partnerek taty.

"Moja mama i twój tata". Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy program

Katarzyna Cichopek wierzy, że uda jej się wpłynąć na życie uczestników w programie. Jak przyznała, bohaterami są osoby po czterdziestce. Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się w dobry sposób. Aktorka wierzy, że pomoże im w znalezieniu miłości. "Są to ludzie często poranieni, ale w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Pomogą im w tym ich dorosłe dzieci, którym bardzo zależy na szczęściu rodziców. I to właśnie jest niezwykłe w programie: widzowie będą obserwowali jak dzieci maczają w tym swoje paluszki, aby ta mama z tym tatą poszli na randkę. To będzie hit" - stwierdziła Cichopek. ZOBACZ TEŻ: "halo tu polsat". Cichopek zaskoczyła stylizacją z pazurem. Żmuda Trzebiatowska zachwyciła!

